我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張震嶽近期因感冒看診，發現櫃檯上有一套《流星花園》，他在限動回應時事，稱朱孝天是「脫隊的F1」，並分析〈流星雨〉這首歌寫得好。（圖／翻攝自張震嶽臉書）

前F4成員朱孝天近期在直播上透露，F4時期的偶像劇《流星花園》插曲〈流星雨〉，其實並不符合他個人的音樂審美，他認為並不好聽。對此，搖滾教父張震嶽在臉書限動上封朱孝天為「脫隊的F1」，並且直言F4的歌曲從創作角度來說很好聽。張震嶽表示，他因為小感冒去診所看病，沒想到在診間櫃檯看到有套《流星花園》漫畫，讓他陷入回憶，順道以專業音樂創作者的角度分析，大讚當年的神曲〈流星雨〉其實寫得很好。張震嶽本身是資深創作者，他表示，「當年這首歌出來，副歌的前兩小節的和弦走得很好聽。」張震嶽言下之意，是這首紅遍全亞洲的經典之作，從編曲與和弦編排上看來，其實相當成功，並非如「脫隊的F1」所言那樣不合時宜。F4是自台灣偶像劇《流星花園》出道，插曲〈流星雨〉作為F4成名代表作，推出時大街小巷人人朗朗上口。但最近朱孝天開直播時，卻對這首歌持不同意見，他認為，自己現在之所以還會唱〈流星雨〉，是為了大家的回憶，「F4的歌反正我是不喜歡，你們喜歡就好，我會在演出的時候唱F4的歌，因為那是大家童年的回憶，以我自己聽音樂的標準，我是覺得那個歌其實是不好聽。」不過粉絲大多認為他十分矛盾，既然不喜歡那就不要唱了，何必消費這首歌，蹭一個回憶，又引發爭議。