我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天在社群平台上直指粉絲是酸臭胡蘿蔔，五月天粉絲認為這是在影射主唱阿信的潮牌招牌胡蘿蔔娃娃。（圖／翻攝自抖音＠李多肉的花盆）

▲五月天阿信（如圖）一手打造潮牌StayReal，胡蘿蔔娃娃是一大招牌，他開直播時，也會把娃娃放在旁邊。（圖／翻攝自StayReal臉書）

前F4成員朱孝天近期因缺席「F3+1」上海演唱會引發軒然大波。起初外界以為他遭主辦方排除，但他近期的回應卻出現微妙轉折，不僅暗示拒絕是因為對方要求「太昧良心」，更因一句「酸臭胡蘿蔔」槓上粉絲，點燃五月天粉絲五迷們的怒火，因為胡蘿蔔是主唱阿信潮牌的招牌玩偶，「酸臭胡蘿蔔」疑似是在酸阿信。朱孝天最初對於缺席合體，多半營造出自己是被動或不知情的形象，並發布影片說明是被主辦單位相信音樂艾姐有意操作，才讓他沒辦法加入，有粉絲留言關心他，為何不答應唱片公司的要求以促成合體？他的說法又轉向：「可是有些事情真的不能答應的，太昧良心了。」前後說法不一，讓外界有看沒有懂。有粉絲留言關心他，直指相信音樂有什麼要求，可以說出來給大家聽聽，一起把關，朱孝天留言回覆：「不能說啊，會害到別人的，我只是不想上車，不是想擋路。」沒想到該名粉絲突然語帶嘲諷地回應：「你真以為我給你把關？」被揶揄的朱孝天瞬間被激怒，直接反擊：「我知道你是酸臭胡蘿蔔啊。」有其他粉絲追問「酸臭蘿蔔」是什麼意思時，朱孝天直言：「就是又酸又臭的胡蘿蔔啊，很難理解嗎？」「酸臭胡蘿蔔」聽在一般人耳裡或許只是普通謾罵，但對五月天粉絲而言卻是極大的冒犯，因胡蘿蔔娃娃是阿信潮牌「StayReal」的經典商品之一，阿信本人也經常在社群曬出胡蘿蔔玩偶，開直播也會擺在旁邊，幾乎已成為他的標誌性吉祥物。朱孝天以「酸臭」形容胡蘿蔔，不免讓五迷解讀是惡意攻擊阿信與粉絲群體，爭議越演越烈，原本只是合體破局事件，轉變成得罪五月天粉絲的局面。