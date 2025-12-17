我是廣告 請繼續往下閱讀

「施比受更有福。」這句話，似乎正完美形容唐西奇（Luka Doncic）在洛杉磯湖人效力以來的一舉一動。加盟洛杉磯湖人不到一年，唐西奇已多次展現他慷慨、體貼的一面。去年，他曾捐出50萬美元支援洛杉磯野火災後重建；首次在洛城迎戰老東家獨行俠時，他更包下停車場，讓進場球迷能免費停車，展現對城市與球迷的關懷。如今他更在聖誕節前，送給湖人全隊總計103份的聖誕禮物，讓隊友和同事們感到窩心。隨著佳節將近，唐西奇再度用行動溫暖整個球團。湖人總教練雷迪克（JJ Redick）在週二訓練後透露，唐西奇不僅替球員準備禮物，更為湖人籃球事務部門的所有成員送上高級電動自行車。「他替所有籃球部門的人都準備了禮物，總共大約103份，」雷迪克表示，「而且是非常高級的電動自行車。我已經等不及要騎到海邊了。這真的是非常貼心的舉動，大家都非常開心。」事實上，本季訓練營期間，唐西奇也曾邀請全隊前往Porsche駕駛體驗中心，讓隊友們在緊湊的備戰中享受不同樂趣。這些舉動或許與勝負無關，卻在無形中凝聚團隊向心力。雷迪克直言：「這就是他這個人。他很清楚自己在每一個社群中的影響力，無論在哪支球隊都一樣，洛杉磯與湖人也不例外。」唐西奇不僅被視為湖人的未來核心，更逐漸成為球隊文化的象徵。努力爭冠、享受比賽、在能力所及之處回饋球隊與球迷，正是他想為湖人建立的環境。也因此，若這個冬天你在Hermosa Beach看到有人騎著時尚的電動自行車呼嘯而過，很可能就是雷迪克，或某位收下唐西奇聖誕大禮的湖人工作人員。