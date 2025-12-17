美國權威媒體《ESPN》於今（17）日發布最新報導，根據休賽季以來多筆高額合約簽訂的市場趨勢，更新了針對目前自由球員（FA）市場上的4大重量級打者比歇特（Bo Bichette）、布萊格曼（Alex Bregman）、貝林傑（Cody Bellinger）以及塔克（Kyle Tucker）的評價和合約預測。《ESPN》認為在舒瓦伯（Kyle Schwarber）、阿隆索（Pete Alonso）正式簽約後，這4人的合約將會大幅上修。
年紀輕是最大籌碼！畢歇特合約預估從1.3億升至1.5億美元
隨著外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber）以5年總值1.5億美元（約合新台幣47.27億元）與費城人續約，以及內野手阿隆索（Pete Alonso）以5年總值1.55億美元（約合新台幣48.85億元）加盟金鶯，自由市場一度趨於平靜。《ESPN》指出，接下來各隊將更著重於年齡、守備能力與整體貢獻度，這也讓具備全方位條件的球員行情再度升溫。
其中藍鳥的游擊手比薛特（Bo Bichette），擁有聯盟頂尖的擊球能力，加上能鎮守二游的靈活性，成為他的最大優勢。儘管有球隊高層指出他「唯一的弱點是傷病史」，但相較於被拿來比較的亞達梅斯（Willy Adames）或柯瑞亞（Carlos Correa），他更年輕的優勢顯而易見。《ESPN》將最初預估的5年1.3億美元（約合新台幣40.96億元）合約上修至5年總值1.5億美元（約合新台幣47.27億元）。
兩大巨星合約估值上調：布雷格曼1.7億、貝林傑1.8億美元
紅襪隊出身的布萊格曼（Alex Bregman），則因其優異的選球眼、穩定的打擊輸出和堅實的三壘防守而備受肯定，他在休息室內所扮演的領袖角色也得到高度評價。儘管他可能難以獲得超級長約，但年薪水準預計將居高不下。布雷格曼的合約預測也從原本5年1.6億美元（約合新台幣50.4億元），上調至5年總值1.7億美元（約合新台幣53.55億元）。
至於與洋基傳出續約傳聞的貝林傑（Cody Bellinger），憑藉跑、攻、守三拍子兼備的全面身手，讓許多球隊紛紛遞出橄欖枝。他在2025賽季、也就是轉隊的第1年即出賽152場，並完整打完季後賽的實績被視為重要加分項。他的預測合約從6年1.65億美元（約新台幣51.99億元），上調為6年總值1.8億美元（約新台幣56.73億元）。
選球眼＋長打＋速度 塔克被讚譽為聯盟頂尖打者
目前FA市場上被公認為今年冬天FA市場最熱門的大物，是剛結束與小熊1年合約的明星外野手塔克（Kyle Tucker）。他如果能保持健康，毫無疑問會是聯盟中最頂尖的打者之一。他兼具選球眼、長打能力和跑壘速度，有球隊高層指出：「如果能像在太空人時一樣與其他優秀打者並肩作戰，他將能發揮更大的威力。」
塔克驚人的11年總值4.18億美元（約合新台幣131億元）超大型合約預測雖然不變，但《ESPN》同時提到，合約中可能包含像大谷翔平一樣延遲支付的選項。
消息來源：《ESPN》
