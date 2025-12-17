我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公務人員傑出貢獻獎競爭激烈，全國僅六人。（圖／北檢提供）

每年僅遴選個人及團體各6名的「公務人員傑出貢獻獎」，向來被視為公務體系最高榮譽之一。今年全國共有70名公務人員、59組團體角逐，競爭激烈。長期深耕洗錢防制與金融犯罪制度改革的台北地檢署主任檢察官張靜薰，因在法制建構與政策推動上的關鍵作為，成為本屆少數獲選的個人得主，並於本月16日由總統賴清德親自頒獎表揚。在檢察官職涯16年間，張靜薰多次站在制度轉折的關鍵位置。無論是第一線偵辦重大案件，或進入政策端補強法制漏洞，她的工作始終圍繞著「如何讓制度真正運作」。同仁形容，她就像一名「法制工程師」，不斷檢視司法體系中尚未補齊的環節。張靜薰為司法官第48期結業，具備跨法律與會計的完整學術訓練背景，為台灣大學政治系、法律系雙學士，並取得文化大學法律系與東吳大學會計系碩士學位，目前仍於台灣大學法律系博士班進修。這樣的跨域專業，也成為她長期投入金融犯罪、金流制度與政策設計的重要基礎。選擇司法道路，源自她童年的一段深刻記憶。年少時，她曾親眼目睹祖父母經營的雜貨店遭人砸毀，滿地碎裂玻璃的畫面，讓她第一次真切感受到突發事件對家庭帶來的衝擊。那份對家人的擔憂，逐漸轉化為「希望有能力守護他人」的想法，也成為她投身司法工作的起點。進入檢察體系後，張靜薰歷練完整。擔任偵查檢察官期間，她承辦金融、貪瀆、性暴力及毒品等重大案件，著重犯罪金流的追查與證據整合；派駐金融監督管理委員會期間，則逐案檢視不法事證、提出法律意見，協助強化檢金協作機制，穩定金融秩序。借調法務部檢察司期間，張靜薰主導多項制度改革工程，包括完成《洗錢防制法》全文修正，將虛擬資產及第三方支付業者納入刑責規範，並同步訂定子法，補強人頭帳戶交易管制與信託透明度等制度缺口，成為近年防制詐騙與金流犯罪的重要法制基石。此外，她也推動跨部門金融資料庫介接、訂定金融資料調閱電子化平台管理要點，並在「擴大利得沒收」憲法訴訟中參與攻防，最終獲判合憲。在人力與制度面向上，她亦推動「檢察官助理制度」，促成首波百名助理上路，同時修訂檢察機關妥速因應重大災害應行注意事項，強化司法體系在非常狀態下的即時應變能力。對於獲得公務人員傑出貢獻獎，張靜薰表示，這項榮譽不僅屬於個人，更是對所有長期在司法前線付出的同仁的肯定。未來，她仍將持續站在制度與實務交會之處，推動改革、打擊犯罪，守護司法公信。