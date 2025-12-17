賽後更揭露他過去曾向傳奇射手諾威斯基（Dirk Nowitzki）請益投籃技巧，這段師徒式的交流，如今看來已逐漸開花結果。

他特別強調「手指在球上的位置」這個關鍵細節，成為他給Anunoby最重要的建議之一。這段交流如今反映在比賽場上，也讓Anunoby的外線穩定度與出手信心顯著提升。

紐約尼克成功在NBA美國職籃（National Basketball Association）寫下隊史新頁，於NBA Cup冠軍戰以124：113擊敗聖安東尼奧馬刺，而在這場關鍵戰役中，前鋒安努諾比（OG Anunoby）不僅成為場上最具殺傷力的進攻點之一，尼克在決勝節拉鋸階段一度遭馬刺緊咬，但Anunoby在比賽末段命中一記底角三分球，將領先優勢擴大至8分，成功替球隊穩住局勢。在尼克封王後，諾威斯基也透過媒體談及與Anunoby之間的互動，透露對方曾主動向他請教投籃技巧，並且對細節近乎「鉅細靡遺」。諾威斯基表示，Anunoby去年主動聯繫，希望深入了解投籃的每一個環節，從腳步站位、手部姿勢、呼吸節奏，到視線焦點都一一詢問，而儘管Anunoby是全場得分最高的球員，但尼克並非仰賴單一火力。全隊共有7人得分達雙位數，展現極佳的輪換深度與團隊進攻效率。後衛布朗森（Jalen Brunson）持續穩定輸出，貢獻25分，並在整個NBA Cup期間扮演進攻核心角色；中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）則交出16分、11籃板的雙十表現，在禁區撐起重要支柱。此外，新秀後衛科萊克（Tyler Kolek）的表現也成為驚喜亮點，他在場上提供大量能量與節奏轉換，甚至獲得決勝時刻的上場機會，為尼克後場輪換增添更多變化。這座NBA Cup冠軍不僅象徵尼克終於突破近年瓶頸，也凸顯球隊戰力結構的成熟度。