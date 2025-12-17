NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃決賽今（17）日在拉斯維加斯落幕，儘管聖安東尼奧馬刺與紐約尼克在前三節戰況膠著，但馬刺最終在決勝節進攻嚴重當機，被尼克打出35：19的猛烈攻勢逆轉，以113：124敗下陣來，錯失總冠軍金盃。其中馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）雖然在第3節獨得12分，幫助馬刺守住領先，但進入關鍵的第4節，他的進攻效率卻明顯下滑，僅有3分進帳，成為馬刺吞敗的縮影。
文班亞馬末節手感冰冷！兩次三分出手遭美記痛批
根據比賽報導，尼克在決勝節初就靠著克拉克森（Jordan Clarkson）的連續外線掀起攻勢，瞬間奪回領先。面對尼克的防線，文班亞馬卻未能延續第三節的手感。美記Tony Jones在社群媒體上也直言不諱地批評文班亞馬末節的2次三分出手：「文班亞馬這兩個出手真是糟糕。」暗示他在比分緊咬的關鍵時刻，選擇了不合理的投籃。
報應來得太快！
雷霆隊記發文狠酸文班亞馬：有人天生為大場面而生，有人則不然
更引人注目的是，賽後雷霆隊記Clemente Almanza隨即在社群媒體上發文，對文班亞馬的表現進行了辛辣的評論，他寫道：「有人天生為大場面而生，有人則不然。」
這番話被普遍認為是針對文班亞馬此前的言論進行的「報復式」暗諷。原來，文班亞馬在先前馬刺險勝雷霆的比賽後曾表示：「有些人天生就是為大場面而生，而有些人並非如此……我們，正是為這樣的時刻而來。」當時他似乎將矛頭指向了雷霆當家球星SGA（Shai Gilgeous-Alexander）。
然而，在這場NBA盃總冠軍賽的關鍵第4節，文班亞馬未能挺身而出，最終讓尼克在當家球星布朗森（Jalen Brunson）與阿努諾比（OG Anunoby）的帶領下，成功逆轉奪冠。這場失利，讓文班亞馬成為了賽後媒體議論的焦點。
