經常分享生活知識的網紅「魚漿夫婦」表示，冷凍肉品時最好不要用保鮮膜包裹冷凍，而是使用「鋁箔紙」才能鎖住肉的美味！因為包保鮮膜的肉冷卻速度太慢，細胞會被破壞，讓口感變差，如果改用鋁箔紙，可以加速降溫，更能讓料理過後的肉更好吃。另外，家裡如果沒有微波爐，也可以用平底鍋快速解凍肉。
保鮮膜冷凍速度慢 鋁箔紙冷凍可鎖住美味
魚漿夫婦在臉書粉專分享，用保鮮膜包肉冰冷凍的話，冷卻的速度太慢，會讓肉的細胞被破壞，解凍的時候，會流出大量的肌紅蛋白水，肉的口感會變得鬆散、水水的。
魚漿夫婦推薦使用鋁箔紙包肉類，再拿去冷凍，因為包了鋁箔紙的肉熱傳導率高，降溫速度是保鮮膜的2到3倍，所以可以鎖住肉的美味、保持肉的形狀，肉的細胞不會被破壞，吃起來的口感完全不同。不過如果家中有急速冷凍功能的冰箱，用什麼包裹都沒關係，因為急速冷凍功能可以把肉類快速凍起來。
解凍免用微波爐 平底鍋也能快速解凍
若是家中沒有微波爐可以解凍也沒關係，只要把肉連同鋁箔紙「放在平底鍋的反面」就可以了！因為平底鍋下方的金屬材質，有助於熱量傳導，所以可以讓解凍速度變快；如果想要解凍得更快，也可以用兩個平底鍋把肉夾住，在上面的平底鍋中加入一些溫水，就可以更快解凍，記得中途要翻面解凍。
PO文一出，有人表示，「我都裝塑膠袋冷凍，沖水解凍，暴力簡單快速，完全不管美味與否」、「鐵盤夾肉冷凍真的很好用，我記得當初白飯也是建議用鋁箔紙去包來加快冷凍，怕浪費的話或許可以先用保鮮膜包一層，再用鋁箔紙，這樣鋁箔紙可以重複用」。
鋁箔紙用法多 加熱麵包、除油垢
還有內行人分享鋁箔紙其他用法，「最近學會一個鋁箔紙的使用方式是，冷凍的麵包用鋁箔包著烤熱會很像剛出爐的麵包口感，缺點是加熱時間要比較久，但是口感真的好好吃喔～法國麵包放一陣外皮就不脆了，放烤箱烤裡面也會乾巴巴，用鋁箔紙包著烤就能外脆內軟」、「去Costco買一卷（鋁箔紙）可以用上18年還用不完，現在可以拿來包肉、包麵包再放夾鍊袋裝起來，袋子還能再重覆使用，包過的鋁箔還可以二次使用揉成小球狀丟水槽減少油垢」。
資料來源：魚漿夫婦
我是廣告 請繼續往下閱讀
魚漿夫婦在臉書粉專分享，用保鮮膜包肉冰冷凍的話，冷卻的速度太慢，會讓肉的細胞被破壞，解凍的時候，會流出大量的肌紅蛋白水，肉的口感會變得鬆散、水水的。
魚漿夫婦推薦使用鋁箔紙包肉類，再拿去冷凍，因為包了鋁箔紙的肉熱傳導率高，降溫速度是保鮮膜的2到3倍，所以可以鎖住肉的美味、保持肉的形狀，肉的細胞不會被破壞，吃起來的口感完全不同。不過如果家中有急速冷凍功能的冰箱，用什麼包裹都沒關係，因為急速冷凍功能可以把肉類快速凍起來。
若是家中沒有微波爐可以解凍也沒關係，只要把肉連同鋁箔紙「放在平底鍋的反面」就可以了！因為平底鍋下方的金屬材質，有助於熱量傳導，所以可以讓解凍速度變快；如果想要解凍得更快，也可以用兩個平底鍋把肉夾住，在上面的平底鍋中加入一些溫水，就可以更快解凍，記得中途要翻面解凍。
PO文一出，有人表示，「我都裝塑膠袋冷凍，沖水解凍，暴力簡單快速，完全不管美味與否」、「鐵盤夾肉冷凍真的很好用，我記得當初白飯也是建議用鋁箔紙去包來加快冷凍，怕浪費的話或許可以先用保鮮膜包一層，再用鋁箔紙，這樣鋁箔紙可以重複用」。
還有內行人分享鋁箔紙其他用法，「最近學會一個鋁箔紙的使用方式是，冷凍的麵包用鋁箔包著烤熱會很像剛出爐的麵包口感，缺點是加熱時間要比較久，但是口感真的好好吃喔～法國麵包放一陣外皮就不脆了，放烤箱烤裡面也會乾巴巴，用鋁箔紙包著烤就能外脆內軟」、「去Costco買一卷（鋁箔紙）可以用上18年還用不完，現在可以拿來包肉、包麵包再放夾鍊袋裝起來，袋子還能再重覆使用，包過的鋁箔還可以二次使用揉成小球狀丟水槽減少油垢」。