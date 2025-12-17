曾參演熱門韓劇《魷魚遊戲》的韓星許城泰（或譯許成泰），今年因電視劇《健將聯盟》與韓國男神朴寶劍有合作。許城泰坦言，他一開始很懷疑朴寶劍的人品是不是真的像大家說得那麼好，於是抱著半信半疑的心態接近朴寶劍，結果相處後發現，朴寶劍私下確實也是好人。不僅送許城泰保養品，還勸他戒菸，讓許城泰深受感動，打算真的開始努力戒掉菸癮。

《魷魚遊戲》許城泰為朴寶劍戒菸　暖心故事曝光

許城泰近日上節目《黃金漁場 Radio Star》分享與朴寶劍相處的故事，許城泰坦言，「因為他，我今年初戒菸了」。許城泰說自己因《健將聯盟》才第一次與朴寶劍合作，他一開始很質疑朴寶劍的好人品是不是裝出來的，但事後才發現，朴寶劍是真的很關心每個人，私下也總是勸他不要抽菸，會對身體不好。

久而久之，許城泰把朴寶劍的話放在心上，今年初真的開始戒菸，但只維持了5個月就破功。許城泰坦言碰上電影上映宣傳期，壓力真的太大了，才不小心又開始抽菸。但他打算12月3日電影《情報員》上映後，就去參加政府設立的戒菸營，透過這個方式真正戒除菸癮。

稱讚朴寶劍外套好看！許城泰生日就收到禮物

許城泰也在節目上加碼分享許多朴寶劍的暖舉，他說有次自己只是不經意稱讚朴寶劍身上的外套很好看，結果他生日時，朴寶劍就把那件外套送給他。而他現在在用的高檔保養品也是朴寶劍送的，因為當時要拍一場朴寶劍打他的戲，朴寶劍演完後內心一直過意不去，所以才送他保養品當禮物。

請朴寶劍吃飯竟被拒絕　許城泰被他1句話打動

朴寶劍的種種舉動讓許城泰內心深受觸動，因此和朴寶劍成為好友，也常常請朴寶劍吃飯，認為這是身為前輩的自己該做的事。結果某次朴寶劍告訴他，「前輩，我們還是AA制吧，這樣我們的友誼才能走得長久、走得遠」，許城泰一聽也覺得有道理，認為朴寶劍真的是很成熟的後輩，所以後來朴寶劍要付錢，他也不會拒絕，認同了這段互相付出的友情。

資料來源：黃金漁場YouTube


