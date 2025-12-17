天后蔡依林（Jolin）今年底到明年元旦將連續3天在台北大巨蛋舉行《PLEASURE》世界巡迴演唱會，日前門票開賣時，就因售票系統當機導致歌迷氣炸，想不到今（17）日巡演的相關周邊開賣又出狀況。官網公告周邊會販售到21日晚間9點，結果今日開賣後2小時，所有商品就顯示完售，讓粉絲傻眼直呼：「所以周邊是有限量的是嗎？」、「有限量也不講清楚」。
蔡依林周邊開賣2小時就完售 粉絲不知有限量傻眼
蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會周邊商品開賣，包含帽T、襪子、海報紀念冊等商品，系統在中午12點開放販售後，就湧入許多粉絲搶購。但沒過久就有粉絲在臉書回報，稱網站進不去，甚至有歌迷抱怨網站設計「太藝術了」，根本不知道要怎麼使用；還有人好不容易進入系統，才發現所有商品都顯示完售，超級傻眼。
根據官網公告顯示，周邊商品會開賣到21日晚間9點為止，公告只提醒粉絲「每人限購2件」，並沒有說明「預購商品有限量」。導致大部分粉絲都以為可以慢慢排隊進入網站，或是下班後再找時間上網購買，不用第一時間就登入系統搶購。
怎料預購商品數量竟有上限，一下就顯示完售，這才造成多數人不滿，紛紛留言抱怨，「都預購了還限量？」、「所以周邊是有限量的是嗎？」、「有限量也不講清楚」。甚至有網友在Threads上抱怨，「沒有提早說限量，跟還粉絲說有5天時間購買。來不及製作就提早公布周邊，專輯也拖、周邊也拖，根本在扯蔡依林後腿」。
蔡依林巡演售票系統才出包 KKTIX疑遭網路攻擊
蔡依林日前巡演門票開賣時，才掀起一波罵聲，除了因為門票無實名制，黃牛容易鑽漏洞外。售票系統KKTIX當時還出現大規模當機，粉絲準時打開網站，居然顯示要等待1萬分鐘才能進入，讓人崩潰。
演唱會主辦單位超級圓頂事後則發出聲明道歉，表示會對外界與經紀公司的意見「虛心檢討」，並承諾未來蔡依林《PLEASURE》演唱會將全面採用「實名制售票」。此外，針對本次大規模當機事故，超級圓頂已要求售票系統KKTIX供疑似遭網路攻擊的證據，並要求平台配合刑事警察局調查，以釐清是否真有外力干擾，盼未來能確保公平、順暢的購票環境。
資料來源：JOLIN 蔡依林官方周邊商品臉書
