洛杉磯道奇王牌投手山本由伸，再度對來年世界舞台表達高度意願。17日於東京出席「日本職業體育大賞」頒獎典禮、並榮獲最高榮譽「大賞」及NHK賞的他，在會後受訪時明確表示，若調整順利，自己願意參加明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。「目前其實還沒有任何事情確定，」山本由伸謹慎表示，「但上一次的WBC是一個非常棒的舞台，身為選手也感受到很大的喜悅。如果能再度在那樣的比賽中出賽，對我來說會是最理想的狀態。」針對外界關心的疲勞狀況，山本由伸也給出正面回應。他透露，世界大賽與球團相關行程結束後，11月得以放慢腳步調整身心，目前已順利恢復訓練節奏。「這一季投得比較多，但現在也已經開始練習了，」山本由伸說道，「如果狀況照計畫慢慢提升，我認為是可以出賽的。」剛結束的賽季，山本在例行賽投出173又2/3局，季後賽更是扛下重任，世界大賽中三度登板、合計拿下3勝，成為道奇完成連霸的重要功臣，並榮膺世界大賽MVP，寫下日本投手歷史新頁。山本由伸也坦言，連續征戰大舞台帶來的收穫難以取代，「第二次站上世界大賽舞台，又能幫助球隊奪冠，這真的是無可取代的經驗。我希望把這些成長，延續到接下來的賽季。」雖然道奇球團仍需與日本代表隊就出賽安排、投球負荷等細節進一步溝通，但山本由伸已多次表態，對再度代表日本出征WBC抱持高度正面態度。在經歷世界大賽的洗禮後，這位日本王牌也被外界視為未來侍日本的關鍵戰力之一。若一切條件到位，山本由伸有望再次站上國際賽場，為日本隊挑戰WBC二連霸。