富邦悍將日前以7年約簽下自由球員林岱安，原球團統一7-ELEVEn獅啟動補償機制，高機率選擇「錢＋人」補償方案，由於月薪破百萬等級的前旅美強投江少慶被放到25人保護名單外，統一獅被迫面臨「江少慶難題」，除他本季陷入傷勢疑雲未出賽外，，目前距離期限僅剩4天工作日，仍未有定案。根據中職規章，自由球員與新球隊簽約，原球團可以獲得補償，以林岱安月薪36萬為A級球員來看，若統一獅選擇全額補償，金額為540萬元，若選擇「錢＋人」，則可以獲得324萬元和1名保護名單外選手。根據中職規定，原球團須於新球團提交25人保護名單後的隔日開始，7個工作日內做出決定，富邦悍將在本月12日正式向聯盟提交25人保護名單，如今5天過去統一獅仍未確定人選，扣除13、14、20與21日4天例假日，統一獅做出最後選擇的時間點，為下周二12月23日。回顧江少慶中職出賽成績，2021年下半季先發12場，主投69.2局防禦率僅2.45、送出56次三振，每局被上壘率低到僅有1.02，隔年22場先發苦吞12敗，23、24兩年則受到大小傷勢影響，合計僅出賽16場，去年季末更因右側胸大肌撕裂傷動刀，今年整季報銷，一軍0出賽。在這樣的情況下，統一獅若簽下江少慶，按照規定得沿用他本季破百萬元薪資，無法做出降薪，等於在尚未確認江少慶明年可以於一軍貢獻下，統一獅扣掉324萬部分補償金，仍得花費近千萬投資在這位前旅美強投身上。