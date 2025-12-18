我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒養樂多燕子重砲手「村神」村上宗隆，今年季後透過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。隨著談判期限進入最後倒數5天，原本預期熱絡的爭奪戰卻顯得異常安靜。面對即將在美東時間12月22日下午5點（台灣時間23日上午7點）截止的談判大限，不僅球迷焦急，就連經驗豐富的美國資深記者們也對目前「音訊全無」的詭異現狀感到困惑。根據《MLB.com》記者費恩桑（Mark Feinsand）的報導指出，儘管距離村上宗隆的簽約期限只剩下不到一週，但目前關於他的市場行情定位，甚至是哪支球隊對他展現出最強烈的興趣，外界所能掌握的具體資訊皆相當匱乏。費恩桑直言，要掌握這位25歲強打者的現況極其困難。無獨有偶，擅長掌握球員轉隊內幕的《The Athletic》知名記者羅森塔爾（Ken Rosenthal），也在報導中以「謎團持續中」來形容村上宗隆目前的談判進度，顯示美媒對於這位日本重砲的動向完全摸不著頭緒。村上宗隆在日職的成績斐然，他曾在2022年繳出打率0.318、56發全壘打與134分打點的恐怖數據，一舉奪下中央聯盟三冠王。總計他在日職8年生涯中，累積843支安打、246轟，上壘率高達0.394，整體攻擊指數（OPS）更是驚人的0.951。雖然本季因傷勢困擾僅出賽56場，但他仍高效率地敲出22發全壘打，長打火力無庸置疑。儘管打擊天賦獲得美職球團高度評價，但美國球界對於村上宗隆的三壘守備能力普遍持保留態度，目前多數球隊傾向將他視為一壘手的人選。隨著大聯盟冬季會議結束，自由市場上的重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）已確定加盟巴爾的摩金鶯。外界普遍預期，在阿隆索塵埃落定後，下一位決定落腳處的一壘補強人選就是村上宗隆。目前推測村上宗隆的經紀團隊正與各球團在水面下進行密集談判，但這場「美職版猜謎遊戲」究竟謎底為何，這位日本頂級強打最終將披上哪隊戰袍，答案將在未來的5天內揭曉。