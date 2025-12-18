我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒埼玉西武獅27歲王牌投手今井達也，今年季後透過入札制度挑戰大聯盟。隨著入札期限將於台灣時間1月3日截止，這位以飄逸長髮與剛猛球速著稱的右投手，其落腳處似乎已逐漸明朗。根據美國媒體最新報導，目前的競爭者已縮減為兩支球隊，其中「邪惡帝國」紐約洋基被視為最有希望的贏家。儘管距離簽約截止日還有一段時間，但關於今井達也的談判進度卻進展神速。根據《華爾街日報》記者戴蒙德（Jared Diamond）在12月16日的報導指出，費城費城人、紐約洋基以及芝加哥小熊是主要的三大競爭者。不過，隸屬於全美棒球記者協會（BBWAA）的羅梅洛（Francys Romero）在18日進一步更新消息。他引述業界知情人士說法表示，雖然有多達5支大聯盟球隊對今井達也展現出高度興趣，但目前戰局已進入最後階段，洋基與小熊被視為最終的決選名單。雖然形式上呈現「兩強爭霸」的局面，但美國老牌體育媒體《運動畫刊》卻認為勝負天秤已傾斜。該刊分析指出，若單純考量資金實力，小熊隊恐怕難以與財大氣粗的洋基隊抗衡。報導中直言：「如果小熊隊真心想要得到今井，他們就必須拿出與洋基隊同等級的報價。但從過去的案例來看，這筆金額很可能會超出小熊隊願意支付的範圍。」暗示在可能發生的競價戰中，洋基擁有絕對優勢，小熊獲勝機率渺茫。此外，洋基隊過去曾在爭奪山本由伸戰役中敗給洛杉磯道奇，這段慘痛經歷可能成為他們此次不惜重本的動力。美媒分析，洋基這次勢必抱著「絕對要簽下來」的決心，極有可能開出一份讓對手難以跟進的大型合約，將這位日籍強投帶回布朗克斯。