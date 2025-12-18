美國職棒華盛頓國民隊持續推動組織全面年輕化。根據ESPN名記者Jeff Passan於美國時間17日（台灣時間18日）披露，國民隊已正式任命31歲的基蘭比（Ani Kilambi）出任球隊新任總經理（GM），成為聯盟近年最年輕的GM之一。球團此前宣布由3歲的布特拉（Blake Butera） 出任新任總教練，團隊致力於年輕化。
基蘭比為國民操盤 在大聯盟已有實績
大聯盟官方網站《MLB.com》也隨後證實這項人事異動。報導指出，基蘭比在大學主修統計學與經營管理，2015年進入光芒隊體系任職，並在2021年球隊拿下美聯東區冠軍、單季百勝的過程中，參與打造聯盟評價極高的牛棚戰力，被視為幕後重要推手之一。
之後基蘭比轉戰費城人，擔任GM助理至本季，負責統籌球隊研究部門與數據分析系統，對於現代化經營與數據決策具備完整實務經驗。
國民押寶年輕世代 31歲布特拉執掌兵符
不僅GM人選年輕，國民隊教練團與管理層同樣全面「世代交替」。球團已宣布由3歲的布特拉（Blake Butera） 出任新任總教練，而托博尼（35歲的Paul Toboni） 則將擔任編成本部長，顯示球團正大膽押注新世代管理思維。
目前國民隊陣中仍有日本左投小笠原慎之介 坐鎮，美媒也報導，前讀賣巨人投手葛瑞芬（Foster Griffin）已與國民隊達成合約共識，內容為年薪550萬美元（約新台幣8.53億元），另包含最高100萬美元（約新台幣1.55億元）的激勵獎金。
在重建期持續摸索方向的國民隊，選擇以年輕管理層搭配數據導向決策，試圖走出不同於傳統豪門的復興道路，這波「超年輕化人事布局」也勢必成為大聯盟圈內關注焦點。
消息來源：Jeff Passan、MLB.com
