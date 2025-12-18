我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志尿檢結果呈陰性。（圖／＠namewee IG）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案有反轉！今（18）日馬國媒體《中國報》報導，他的律師稱檢方已經收到黃明志的尿檢報告，其結果顯示他體內並未殘留安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚，因此檢方大機率會撤回黃明志的吸毒控罪。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志被以持有毒品罪、吸毒罪起訴，不過他始終沒有承認指控。今日他的委任律師鄭清豐受訪時表示，黃明志的毒品尿檢報告成陰性，這代表黃明志體內並沒有藥物殘留，因此檢方大機率會撤回該項罪名指控。今日開庭時，黃明志因身體不適未能出庭，改由律師代為出面，並向法院聲請擇期再審。律師同時說明，檢方已收到黃明志的尿液檢驗結果，確認為「陰性」，目前相關請求已獲得法官裁准。10月22日，網紅謝侑芯被發現全裸陳屍於吉隆坡某飯店浴缸內，當時同在現場的歌手黃明志第一時間替她進行心肺復甦術，但隨後因疑似持有毒品遭警方帶回調查，儘管黃明志事後透過社群平台否認吸毒，警方公布的檢驗結果卻顯示，其體內對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚呈陽性反應，警方因此依《危險藥物法》及「謀殺罪」對其提起訴訟。不過起訴後，警方一度無法掌握黃明志行蹤，連其經紀人也發文表示暫時聯繫不上人，直到11月5日凌晨，黃明志才曬出自己現身警局前的自拍照，宣布主動投案。至於案件真相與黃明志是否涉及相關罪責，仍有待馬來西亞檢方進一步調查與釐清。