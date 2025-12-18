我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姚冠瑋曾在2023年成為富邦悍將主戰捕手之一，近2年未獲重用，今日味全龍球團證實已經延攬他入隊。（圖／富邦悍將提供）

因傷所苦的前旅美好手曾仁和，本季結束後被放在樂天桃猿保護名單之外，前日傳出改加盟味全龍，今（18）日味全龍球團發布聲明，除證實已經簽下曾仁和之外，還另外加入3位好手，包含前富邦悍將鐵捕姚冠瑋、以及賴知頎、陳暐皓2位年輕投手。曾仁和2017年成為台灣第14位登上大聯盟球員，2021年結束旅美生涯返台參與中職選秀，獲得第三輪肯定，但受制於傷勢，5年生涯僅出賽57場、包含38場先發，繳出15勝14敗、防禦率4.41成績。其中2024年球季中因為右肘韌帶撕裂，該季僅出賽6場就高掛免戰牌，單季出賽數創新低，今年直到6月12日才迎來本季一軍初先發，面對中信兄弟繳出5.1局失3分好投，本季總計累積9場出賽、3場先發，主投18局就被打出33支安打、8次三振，每局被上壘率2.21。儘管本季寫下回中職後最差成績，遭到樂天桃猿放在戰力外名單，但由於可先發的本土投手具稀缺性，自公告後就傳出有複數支球隊，展現對曾仁和的興趣，最終由味全龍拿下，球團也證實此事。味全龍球團於聲明中表示：「針對戰力外的曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓四位選手，球團皆已初步達成共識，待完成相關程序後，將再對外說明。期盼四位選手加入後，能進一步強化球隊整體深度，透過良性競爭，為球隊注入更多活力並提升整體戰力。」這波補強名單中，除最大咖的曾仁和之外，還有前富邦悍將捕手姚冠瑋，他曾在2023年單季獲得63場一軍出賽機會，但近2年未獲重用，本季於，二軍出賽25場，打擊率0.216。另外賴知頎、陳暐皓過去分別效力樂天桃猿與台鋼雄鷹，其中陳暐皓於2024年曾獲單季37場一軍出賽，防禦率3.67。