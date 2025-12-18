我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭宗哲出席NIKE活動，分享經典賽最想對決美國隊，以及隊友、賽揚強投史金恩茲。（圖／記者吳翊婕攝，2025.12.18）

MLB大聯盟旅美好手鄭宗哲今（18）日出席NIKE INNOVATION SHOWCASE 科技解密展，談到經典賽規劃，坦言正在跟球團討論出賽、訓練時程上的安排，當被問到經典賽最想對決球星時，鄭宗哲點名匹茲堡海盜隊友、2025年國聯賽揚獎強投史金恩茲（Paul Skenes），「之前就有打過他的球，真的很快，有機會對到的話，我蠻想在那種場景下，再跟他對決一次。」鄭宗哲作為NIKE旗下運動員，今日出席品牌活動，演繹NIKE最新科技服飾與鞋款，受訪時重申經典賽出賽意願，笑說晚點就要跟球團再開會，討論關於經典賽出賽狀況，「聊一下狀況跟怎麼執行，屆時幾號回去報到，幾號回台灣之類的，就更細節東西溝通。」鄭宗哲認為，經典賽出賽並不會影響到自己的調整狀況，「因為我是野手，過去我一直都沒有休賽季，都會去打冬盟，就是體能要做好控管。」當被問到若是順利出戰經典賽，最想遇到的對手時，鄭宗哲笑說是美國隊，也想對決美國隊王牌、也是海盜隊的隊友史金恩茲。「有對決過兩次，今年春訓的時候，結果是一個三振一個保送。」回顧與賽揚強投史金恩茲交手過往，鄭宗哲指出，「他的球真的很快也很犀利，今年看到他拿賽揚獎，也覺得非常幸運，可以跟他對決到，如果有機會的話，不管是之後隊內練習，還是WBC上有晉級的話，都很希望再跟他交手一次。」鄭宗哲今日出席品牌活動，也難得跟其他領域運動員，如楊勇緯、張博雅、唐嘉鴻、周庭印與王冠閎等中華隊國手同台，平時就喜歡接觸各種運動的鄭宗哲表示，「每年都會嘗試不同運動，我覺得可以讓我表現更好，成為更好的運動員，不只是會打棒球而已，之前也玩過衝浪、匹克球，腳踏車一直有在騎。」被問到是否有趁機跟其他運動員討教幾招時，鄭宗哲笑說，「有阿，跑步平常都有在跑，游泳以前也會，就是運動中心游一下，體操的話...我可能學不來，單槓倒是可以拉幾下。」