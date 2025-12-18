我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「柔道男神」楊勇緯演繹NIKE最新服飾穿搭。（圖／記者吳翊婕攝，2025.12.18）

台灣「柔道男神」楊勇緯今（18）日出席NIKE INNOVATION SHOWCASE科技解密展，與張博雅、鄭宗哲、唐嘉鴻、周庭印與王冠閎等運動員，一起演繹品牌最新科技服飾與裝備，楊勇緯也分享明年規劃，正好面臨3大國際賽亞錦賽、亞運與世錦賽到來，期望自己平淡看待訓練與成績，楊勇緯透露，明年柔道領域面臨3大國際賽事，比賽時間也相當近，「其實亞運都接得滿近的，可能賽事也會比較多一點。2026年下半年開始就是奧運積分的開始，現在也跟教練在做整體規劃，希望能在亞運這個階段有好的成績。」「希望在過程中可以讓自己保持身體健康，好好準備每一個比賽，把自己最好的東西發揮出來。」楊勇緯指出，今年柔道規則出現變動，對自己產生很多影響，「但下半年有慢慢在適應，也掌握怎樣做才能贏得比賽，心態上比較能調適，尤其是在面對比賽跟訓練時的心理狀態。」楊勇緯近期赴日訓練，從中學習到很多，「去了一趟發現，訓練並不是一成不變，不只是課表，而是整個訓練方式都有很多變化，整體氣氛比較年輕、沒有那麼傳統，也讓選手有更多發揮空間。」楊勇緯期望自己維持身體健康，好面對明年3大賽事，從中累積更多奧運積分，他坦言比賽密集度高，挑戰相當大，「每個比賽都接得很近，只要身體狀態允許，希望都能參加，也希望自己能健康地面對這些挑戰，並有好表現。」從初出茅廬到奧運爆紅出圈，以及今年面臨規則改動下的調整，楊勇緯一路走來並不容易，他希望自己可以平淡看待一切，「希望自己遇到任何事情，都可以平淡看待，不管是訓練或比賽，用正向的心態去面對。過程中一定會有情緒，就讓它發展，希望看淡這一切，用好的狀態看待每一件事情。」