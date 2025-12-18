我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「跨欄女神」張博雅出席NIKE活動，演繹最新服飾、鞋款穿搭。（圖／記者吳翊婕攝，2025.12.18）

「跨欄女神」張博雅今（18）日出席NIKE INNOVATION SHOWCASE科技解密展，與各位分享近況，透露明年目標不會侷限在國內，而是往日本挑戰，當被問到對於「全台最難追女孩」稱號想法時，張博雅笑說，張博雅稍早與其他領域運動員楊勇緯、鄭宗哲、唐嘉鴻、周庭印與王冠閎等人齊聚，作為NIKE田徑運動員，張博雅透露自己馳騁賽道信念：「我覺得支撐我繼續跑的動力是，我相信我還沒有跑到終點，我想要看看自己的極限在哪裡，就像『Just Do It』的口號一樣，做就對了，失敗不是終點，而是行動的一部分。」談到訓練近況，張博雅指出現在處於冬季訓練期，以基本體能打底，還有一些技術方面的調整，「現在是冬季，都穿布鞋比較多，沒有穿釘鞋下去跑，可能會比較不習慣，但1月就會調整到進入跑的階段，因為明年二月初就要比賽。」張博雅透露，明年戰場不局限於台灣，而是會往日本挑戰，「明年國際賽比較多，不會侷限在國內，可能會往國外跑，像是日本，或是去澳洲比賽，好讓自己的強度提升。」張博雅希望把成績維持在13秒初或13秒內，「才有機會進到亞運決賽。」張博雅近年成績優異，還因為亮麗外型受到關注，她也分享日常訓練小細節，就是會做美甲，「因為我喜歡看到手指漂亮，會讓自己心情變得很好。如果說迷信的話，則是我在比賽時穿的釘鞋，鞋帶一定要很平整，不然我會被鞋帶影響，導致分心。」