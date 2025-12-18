我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CPB廈門海豚隊公布26人名單，半數皆為台灣人，其中包含台鋼雄鷹下勾投手張喜凱。（圖／取自廈門海豚微信公眾號）

▲林益全已經加入上海正大龍隊，展開旅外生涯。（圖／CBL中國棒球聯賽社團）

台灣棒球一代傳奇打者林益全，確定轉戰CPB中國城市棒球聯賽上海正大龍隊，昨日社群群組公布林益全加入球隊的練球照，正式從「統一神全」化身為「上海神全」。另一方面，喊出以棒球作為兩岸溝通橋樑的廈門海豚，近日也正式公布開季26人名單，其中一口氣吸收多達半數、13位台灣球員，在對岸CPB形成另類的「台灣同學會」。林益全、曹錦輝先前傳出在台接受CPB球隊測試，最終林益全並非透過選秀入隊，而是自行簽約加盟上海正大龍，據悉月薪為4萬人民幣（約合新台幣17萬），在CPB是頂薪水準。昨日分享許多CPB中國城市棒球聯賽消息的「CBL中國棒球聯賽」社團，轉分享林益全加入球隊練球畫面，吸引不少球迷按讚留言給予祝福，「球員也是需要舞台，希望他打的好」、「加油 好歹叫神全 打好一點別漏氣！」、「終於旅外了」CPB明年立春聯賽即將開打，另一支廈門海豚隊昨日也公布球隊26人名單，台灣球員就佔半數，其中不乏過去在中職曾有過名氣的年輕好手，包含台鋼雄鷹張喜凱等人，另包含前富邦悍將投手蘇捷恩、前富邦悍將投手林詠翔、前統一7-ELEVEn獅投手李嘉祥與左手側投戴宏鈞等人。此外，李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎、張家誠等人皆為台灣出身，顯示球隊在組隊策略上高度仰賴台灣球員作為戰力骨幹。不只球員名單，廈門海豚教練團也充滿台灣元素。總教練由蔡東誌擔任，搭配多名台灣背景教練。