我是廣告 請繼續往下閱讀

距離日本當代最強重砲手村上宗隆入札挑戰MLB期限僅剩5天，謠言傳得火熱卻無明確消息，今（18）日MLB官網刊登關於村上宗隆轉戰大聯盟專文分析，列出包含波士頓紅襪、芝加哥小熊在內的6支球隊，認為他們是村上宗隆「相對合理」的潛在下家。村上宗隆自透過入札制度挑戰大聯盟後，談判日期按規定是在美國東部時間22日17點截止，但至今仍未有明確消息，然而隨著舒瓦伯（Kyle Schwarber）留在費城，阿隆索（Pete Alonso）情定巴爾的摩，村上宗隆被認為是市場上僅存少數的長打者之一。MLB官網列出多達6隊，作為村上宗隆潛在新東家，其中紅襪最有可能，主因在於主戰三壘手布萊格曼（Alex Bregman）成為自由球員，球團正尋求加強一壘和三壘的打擊能力。至於小熊，近年來一直重視日本市場，此前他們已經簽下鈴木誠也和今永昇太，如果再簽下村上宗隆，可能會讓其擔任指定打擊，並且有可能在主力一壘手布希（Michael Busch）或三壘手蕭（Matt Shaw）輪休期間上場守備。此外，MLB官網也提到包含天使、海盜響尾蛇與教士，其中天使需要找尋一名三壘手，過去曾有搶下大谷翔平的案例，後3隊則隊打線長打能力有強烈需求。儘管如今談判日期剩下最後5天，若最後未成定局，村上宗隆就會返回日職老東家養樂多隊懷抱，但官網也強調，普遍認為「這種情況並不會發生」，交易最終很可能在截止日期前完成。