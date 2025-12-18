我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇球星保羅（Chris Paul）季前暖心重回老東家洛杉磯快艇，僅過2個月就分道揚鑣，後續傳出的諸多休息室紛爭，更宛如肥皂劇，雙方鬧得相當難看，ESPN記者謝爾伯恩（Ramona Shelburne）昨日於節目上，再分享一則尷尬往事，就是保羅季初曾擔任主揪，邀請隊友們到NFL比賽包廂看球，甚至舉辦萬聖節派對，但最終僅3位球員到場。根據謝爾伯恩於節目上爆料，保羅開季前，特別邀情隊友到他在NFL洛杉磯公羊的專屬包廂看比賽，結束後更主辦一場萬聖節派對，最終僅3人到場，後續的萬聖節派對更只有比爾（Bradley Beal）、祖巴茨（Ivica Zubac）2人現身，現場相對尷尬。最終，快艇也在面對猶他爵士的開幕戰中被打爆收場，根據外媒透露，保羅本次重回快艇，不斷用自己的方式幫助球隊，期望建立休息室文化，但多數球員卻不太領情。「當保羅還是在用過去自己理解的方式，期望成為這支球隊的領頭羊時，隊友的反應卻不太主動。」謝爾伯恩為此作出解讀，「每當保羅這麼做，隊友卻對這樣的行事風格退卻了，就像是在說，『嘿！這有點越線了。』 」