儘管戰績持續下探、排名逼近聯盟後段班，洛杉磯快艇管理層仍對現有陣容抱持高度信心，並未展現任何重建跡象。快艇本季開季表現大幅下滑，目前僅取得6勝20敗的成績，勝率在聯盟中名列末段。根據美媒《Dallas Hoops Journal》記者Ashish Mathur的最新報導指出，快艇管理層目前並沒有重建的意願，甚至將雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）幾名球星都列為非賣品。
快艇拒絕重建！雷納德、哈登全被列為「非賣品」
隨著交易大限臨近，多數球評與媒體一致認為快艇應立即啟動全面重建，將年紀較長且傷病纏身的雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）換取未來資產。但根據美媒《Dallas Hoops Journal》記者Ashish Mathur的最新報導指出，快艇管理層並沒有重建的意願，甚至將幾名球星都列為非賣品。
報導指出，多支球隊已針對雷納德、哈登及祖巴茨（Ivica Zubac）進行詢價，卻遭到快艇斷然拒絕。管理層給出的理由極其荒謬：他們堅信只要替補前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）傷癒歸來，球隊就能完成驚天逆襲，奪下附加賽門票。
角色球員成救星？快艇還將希望寄託在板凳球員上
現年28歲的瓊斯2016年落選後輾轉獲得機會，逐步在聯盟站穩腳步。上季加入快艇後，他成為穩定的替補鋒線，本季受傷前場均繳出10.5分、2.4籃板與1.1助攻。雖然瓊斯有著勵志的故事，但快艇若認為單憑多出這10幾分的貢獻就能扭轉乾坤，無疑是自欺欺人。
快艇這幾年有著「練出頂級角色球員」的傳統，從克勞福德（Jamal Crawford）到哈雷爾（Montrezl Harrell）皆是如此。然而，這樣的成功模式，某種程度也反映出主力球員長期無法穩定出勤與發揮的現實。本季除了哈登勉強扛起球隊，其餘高薪球星的表現皆不理想。
想擺爛都不行！快艇「1換9」交易餘震未了 首輪籤在雷霆手上
即便快艇有意啟動重整，實際操作空間也相當有限。雷納德、哈登與祖巴茨並非無法交易，而是目前的市場價值難以換回理想的年輕資產或首輪選秀權。尤其雷納德高額合約與出勤率的不確定性，更讓潛在買家卻步。
更令洛杉磯球迷崩潰的是，快艇連「擺爛」的資格都沒有。當年為了交易喬治（Paul George）送出的「1換9」大禮包中，包含了明年的首輪選秀權。這意味著即便快艇最終戰績墊底抽中狀元籤，最後也只能拱手讓給奧克拉荷馬雷霆。
在這種「賣不掉、贏不了、不能擺爛」的死局下，快艇高層除了維持表面上的樂觀，似乎也只能陪著這艘沉船緩慢下墜，獨自吞下當年建隊思路所留下的苦果。
消息來源：《Dallas Hoops Journal》
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著交易大限臨近，多數球評與媒體一致認為快艇應立即啟動全面重建，將年紀較長且傷病纏身的雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）換取未來資產。但根據美媒《Dallas Hoops Journal》記者Ashish Mathur的最新報導指出，快艇管理層並沒有重建的意願，甚至將幾名球星都列為非賣品。
報導指出，多支球隊已針對雷納德、哈登及祖巴茨（Ivica Zubac）進行詢價，卻遭到快艇斷然拒絕。管理層給出的理由極其荒謬：他們堅信只要替補前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）傷癒歸來，球隊就能完成驚天逆襲，奪下附加賽門票。
現年28歲的瓊斯2016年落選後輾轉獲得機會，逐步在聯盟站穩腳步。上季加入快艇後，他成為穩定的替補鋒線，本季受傷前場均繳出10.5分、2.4籃板與1.1助攻。雖然瓊斯有著勵志的故事，但快艇若認為單憑多出這10幾分的貢獻就能扭轉乾坤，無疑是自欺欺人。
快艇這幾年有著「練出頂級角色球員」的傳統，從克勞福德（Jamal Crawford）到哈雷爾（Montrezl Harrell）皆是如此。然而，這樣的成功模式，某種程度也反映出主力球員長期無法穩定出勤與發揮的現實。本季除了哈登勉強扛起球隊，其餘高薪球星的表現皆不理想。
即便快艇有意啟動重整，實際操作空間也相當有限。雷納德、哈登與祖巴茨並非無法交易，而是目前的市場價值難以換回理想的年輕資產或首輪選秀權。尤其雷納德高額合約與出勤率的不確定性，更讓潛在買家卻步。
更令洛杉磯球迷崩潰的是，快艇連「擺爛」的資格都沒有。當年為了交易喬治（Paul George）送出的「1換9」大禮包中，包含了明年的首輪選秀權。這意味著即便快艇最終戰績墊底抽中狀元籤，最後也只能拱手讓給奧克拉荷馬雷霆。
在這種「賣不掉、贏不了、不能擺爛」的死局下，快艇高層除了維持表面上的樂觀，似乎也只能陪著這艘沉船緩慢下墜，獨自吞下當年建隊思路所留下的苦果。