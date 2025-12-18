我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年NBA盃自四強賽開始，就在「賭城」拉斯維加斯舉辦，現場眾星雲集，成功製造聲量。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃自從疫情後就不斷傳出有望擴編消息，昨日NBA盃決賽前的記者會上，NBA聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）再度被問及此事，相比過去的在商言談，這次席爾瓦給出關鍵時間點，就是在2026年會做出決定，且有打算一次擴編兩隊，包含「賭城」拉斯維加斯、西雅圖都成為重點考察城市。NBA全球化成功之下，收益、轉播權利金日漸高漲，自2020年就傳出擴編可能性，但5年過去始終處於在商言談狀況，席爾瓦昨日受訪時鬆口坦言，會在2026年「某一個時間點」公開決定。席爾瓦隨後分享擴編遇到難處，主要在於收益部分，他提出若一次擴編2隊，現有的轉播權利金、廣告等相關收益，會由原本的30支球隊，變成32支球隊均分，若新球隊收益狀況不佳，還要承擔虧損風險，因此「一直都有相關討論，但得向聯盟、各隊提供報告，明確證明這對未來有幫助才行」。關於新軍坐落城市，包含拉斯維加斯、西雅圖都是重點考察城市，席爾瓦坦言「賭城」拉斯維加斯一直都是潛在的擴編城市之一，這並非是秘密，且西雅圖過去就有NBA球隊超音速隊的歷史。對於拉斯維加斯，席爾瓦也感到期待，他提到不僅WNBA已有拉斯維加斯王牌隊在那邊，夏季聯賽、NBA盃也都在該地舉辦並獲得成功，席爾瓦認為，拉斯維加斯絕對有撐起一支NBA球隊的商業實力。