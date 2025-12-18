我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）合約逐步逼近尾聲，關於這位NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星未來動向的討論再度升溫。ESPN名記者Brian Windhorst近日在節目中直言，詹姆斯在2026年成為完全自由球員後，並不一定會選擇退休，但他是否續留洛杉磯湖人，關鍵恐怕不在場上角色，而是「薪資現實」。Windhorst分析指出，詹姆斯已41歲，儘管仍是聯盟史上最偉大的高齡球員之一，但以目前NBA的薪資結構來看，一支球隊已難以同時承擔三張頂級合約，尤其當其中一人是年過40的超級巨星。「我可以想像LeBron不是回到騎士，就是繼續留在湖人，」Windhorst表示，「但選項其實很有限，原因非常多。其中一點是，你不可能在一支球隊同時擁有三個超高薪資、又都必須是當打之年的核心球員。」Windhorst進一步點出關鍵：「過去15年，LeBron非常在意自己的薪資，因為他一直認為自己被低估，所以頂薪對他來說很重要。但現在不同了，如果他想繼續當湖人球員，就不可能再拿到5000萬美元的薪水。」這段話被視為一大警訊。隨著湖人全面圍繞唐西奇（Luka Doncic）打造未來藍圖，球團勢必必須重新配置資源。報導指出，湖人今夏的優先考量之一，其實是即將進入自由市場的里夫斯（Austin Reaves），而非詹姆斯。Windhorst強調，詹姆斯已經「沒有任何需要證明的事」，是否續戰NBA，完全取決於他想以什麼方式結束生涯。他可能選擇降薪留在湖人、回到家鄉克里夫蘭騎士，或是以較低薪資加入一支已成形的爭冠球隊，例如尼克。報導也指出，詹姆斯未必願意在湖人持續退居二線，讓出絕對球權給陶唐西奇；若角色與薪資都必須大幅讓步，離隊反而成為更合理的選項。整體而言，Windhorst的觀點釋出一個明確訊號：詹姆斯在2026年賽季結束後，未必會退休，但湖人也不再是唯一選項。當薪資與球隊方向出現落差，這位傳奇球星勢必將面臨生涯最現實的一次抉擇。詹皇是否會為爭冠降薪？是否重披騎士戰袍？抑或告別洛城、開啟生涯最後一站？答案，恐怕已不再只掌握在湖人手中。