我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團34輛豪車將拍賣。（圖／調查局提供）

柬埔寨華人陳志的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺與洗錢，北檢偵辦後，凍結高達45億元資產，其中，最吸睛的莫過於位於台北市「和平大苑」的豪宅地下車庫，裡頭包含市價約4.5億元的超跑「四大神獸」包括布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerrari及保時捷918 Spyder等34輛豪車、跑車，而這些高價贓物，預計於明年1月底、2月初強制拍賣。據了解，太子集團被查扣的34輛豪車、跑車包括「四大神獸」台灣唯一的白色Bugatti Chiron山豬王（2億）、全球限量499輛的法拉利 馬王LaFerrari i（1.6億）、著名的油電混合超跑麥拉倫P1（1億）與保時捷918 Spyder（約8000萬）。除這些「神獸級」名車外，還有麥拉倫Senna LM（逾1.1億）、麥拉倫 720S（2000萬）及法拉利Monza SP2（逾8500 萬）、SF90（4000萬）、藍寶堅尼 URUS（1200萬）、保時捷 Spyder RS（800萬）、992與Taycan（各500萬以上）。檢方17日提訊並傳喚34輛豪車主、其中太子集團在台灣領導人、中國籍李添的在台特助李守禮，就變價拍賣豪車一事進行偵訊，但李添因傳喚未到，專案小組認定，豪車都是犯罪所得，將依法變價拍賣，同時以公示送達的方式告知。另外，34輛車中有3輛已過戶給車商，車商認為完成交易，主張車子為「自己所有」不同意變價，其餘大部分車輛，在徵詢車主同意後，將著手進行變價拍賣。據了解，豪車拍賣事宜，北檢委託行政執行署台北分署協助，目前正尋找可以同時停放34輛豪車的地點，以便在拍賣前讓有意投標的民眾賞車，拍賣時間暫定為明年1月底、2月初，至於各輛豪車的底價，將由行政執行署台北分署鑑價後決定。