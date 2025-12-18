韓籍啦啦隊女神邊荷律去年來台加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters後，非常積極融入台灣、學習中文；甚至因為太常講中文了，昨（17）日私下遇到韓國粉絲時，她竟脫口用中文回答對方，下秒意識到不對後，邊荷律又火速掌嘴自己，切換成韓文回應，搞笑反應讓粉絲看了都直呼可愛。
邊荷律語言錯亂 對韓國粉絲脫口中文
邊荷律昨日在Threads分享一段影片，只見一群韓國粉絲在球場外等待她經過，她出現後也親切地跟粉絲打招呼，用韓文說：「等等見！」結果粉絲接下來問她表演動線，應該要去哪邊才看到她時，邊荷律卻脫口用中文回應：「不知道」，語言模式切換錯亂，讓邊荷律也愣了一下。
邊荷律自己掌嘴 切換語言反應超可愛
隨後邊荷律自己打嘴巴，改用韓文再說一次「不知道」，這才笑著跟粉絲們到別。這段可愛的影片曝光後，大家都被邊荷律的反應笑翻，她自己也在貼文中寫道，「最近因為比較常講中文，今天不小心對韓國粉絲脫口而出中文了」。不過這段影片今日查詢，已經消失在邊荷律的社群上，不明原因被刪除。
邊荷律才26歲 去年開始來台發展
現年26歲的邊荷律在2018年時出道，加入啦啦隊，一路從籃球應援到職棒，2022年至2023年間還待過美女如雲的起亞虎啦啦隊，是李多慧的學妹。邊荷律去年也跟隨李多慧的腳步來台發展，成員中信兄弟的韓援啦啦隊女神，圓滾滾的大眼睛加上活潑可愛的個性，讓她迅速擄獲粉絲的心，IG目前累積52萬人追蹤。
資料來源：邊荷律Threads
