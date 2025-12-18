即便在上季季後賽痛失當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）、且休賽季內線輪替幾乎全面流失，波士頓塞爾提克本季卻意外站穩腳步。在前26場比賽打完後，塞爾提克仍握有聯盟第10佳戰績，這樣的表現，也讓球團在交易截止日前的策略出現重大轉向。根據《The Athletic》記者Jay King報導，塞爾提克總管史蒂文斯（Brad Stevens）已明確表態，球隊不會自我設限，並不排除在交易截止日前成為「買家」，持續為季後賽競逐與未來布局同步努力。
塞爾提克還有操作空間 總管不設限
「我們不會替這支球隊設下天花板，」史蒂文斯表示，「如果有合理、對球隊有幫助的交易，我們一定會評估。但前提是必須符合長期目標——也就是讓我們始終站在能競爭總冠軍的位置上。」
目前塞爾提克薪資已高出豪華稅線約1210萬美元，理論上存在「清薪」誘因，不過戰績卻不允許他們走向擺爛。球隊近23戰拿下15勝，主力前鋒布朗（Jaylen Brown）狀態火燙，場均29.3分高居聯盟第6，成為撐起戰績的關鍵人物。
史蒂文斯也坦言，目前東區競爭極為混亂，「從第3名到第9名，其實差距非常小，幾乎沒有明顯界線。每支球隊都還在摸索自己是誰、能成為什麼樣的球隊。」
塞爾提克可能補強前場 西蒙斯恐遭犧牲
至於具體補強方向，史蒂文斯並未點名，但《The Athletic》分析認為，塞爾提克最可能優先補強前場戰力。其中，握有到期合約、年薪2770萬美元的西蒙斯（Anfernee Simons）被點名為潛在觀察人選之一。
而影響塞爾提克最終決策的最大變數，仍是史蒂文斯的復健進度。這位招牌球星自5月阿基里斯腱撕裂後便高掛免戰牌，球團至今未替他申請傷病特例，顯示對復出時程極度保守。「我們從頭到尾都沒有設時間表，」史蒂文斯強調，「他必須在身體狀態達到110%、自己也完全安心的情況下，才會回到場上。」
史蒂文斯進一步說明，塔圖姆仍需通過完整的肌力門檻與長時間場上模擬，包括小組對抗、完整5打5，以及重新適應比賽強度與上場時間，「這是一段非常漫長的過程。」在塔圖姆幾乎確定無法本季回歸的情況下，塞爾提克卻選擇不按下重建按鈕，而是持續向季後賽前進。這樣的策略，無疑也讓交易截止日前的波士頓，成為各隊密切關注的潛在「買家」。
消息來源：《The Athletic》
