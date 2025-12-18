我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒重砲「村神」村上宗隆今年季後透過入札制度挑戰大聯盟（MLB），合約談判期限即將在台灣時間23日上午7點截止，但這位25歲的強打者動向依舊成謎。針對這股異常的沉默，美國媒體《USA TODAY》資深記者奈登格爾（Bob Nightengale）提出了獨家見解，他不僅點名底特律老虎是最有力的競爭者，更預測村上宗隆可能會在最後一刻才「壓哨」宣布新東家。奈登格爾近日在播客節目《Foul Territory》中，深入分析了村上宗隆陣營的操盤策略。對於外界好奇為何直到期限前夕仍無聲無息，奈登格爾直言：「我認為這完全是村上本人的意願，他希望保持安靜。」他進一步將村上與先前引發轟動的佐佐木朗希做比較：「佐佐木當時也非常低調。大家都以為他會去洛杉磯道奇，後來又傳出聖地牙哥教士的流言，但他本人從未主動放話，只是被媒體關注而已。村上甚至連社群媒體都沒有更新，這對他來說反而是加分，我相信這就是他想要的結果。」儘管市場上傳出波士頓紅襪、西雅圖水手、底特律老虎、費城費城人、紐約大都會以及多倫多藍鳥都對村上表達了濃厚興趣，但奈登格爾特別看好老虎隊出線。「老虎隊關注他的可能性非常高，」奈登格爾分析道：「老虎隊急需一名三壘手，他們勢必會簽下市場上這類型的球員之一，那個人很可能就是村上。畢竟老虎隊已經準備好投入相應的資金了。」對於村上宗隆陣營保密到家的作風，奈登格爾表示敬意，並大膽預測最終結果的公布方式：「或許在入札截止日，我們會突然聽到『嘿，他來了！』這樣的消息。」