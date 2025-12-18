我是廣告 請繼續往下閱讀

中央銀行今（18）日召開今（2025）年第4季理監事會，宣布維持選擇性信用管制措施，但明年起不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，外界解讀是要準備鬆綁了嗎？央行總裁楊金龍表示，央行對房市政策基調仍是緊的。至於何時才會放寬房市管制？他說，如果對成績很滿意，就會放寬，但很顯然沒有，還是持續，更以大象來形容房市，大象要讓它轉身要慢慢轉，現在轉到一定程度，央行理事也都同意。由於央行對不動產貸款總量管制回歸各銀行內部控管，外界認為是不是準備要鬆綁？楊金龍強調，本來要求銀行3個月回報央行數據，現在改成1個月就要回報，這算是很嚴格，而且也會持續專案金檢，銀行還是要遵守央行政策，若做很離譜，央行就會金檢。他強調，央行選擇性信用管制沒有鬆綁，「央行房市政策基調仍是緊的」。對於央行何時才會鬆綁房市管制措施？楊金龍未鬆口，僅表示，之前他曾說過大象轉身要慢慢轉，不然會跌倒爬不起來，這不只是講銀行，也在講房地產，要慢慢轉不要太集中，現在轉到一定程度，央行理事也都同意，因此，還是維持選擇性信用管制，只是將不動產貸款總量管制回歸各銀行內部控管。此外，楊金龍也提到，央行理事也都這麼認為，目前房價沒有多大調整，也還沒達到軟著陸條件，當然，價格也是央行觀察指標，只是談房價，央行很在意的是「金融穩定」，因此才會強調「軟著陸」。至於房價調整到多少房市管制才可能鬆綁？楊金龍表示，「央行謹慎評估」。