合作金庫商業銀行合庫銀台大分行行員，在今（114）年5月底到台大醫院收取營業款項，因未落實內控機制，以致運送過程現金387.5萬元遭竊。金管會今（18）日通過違反法令之裁罰處分案，核有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，違反銀行法，開處600萬元罰鍰。金管會指出，該行台大分行行員自111年7月1日至114年5月29日間執行外出收款作業，均未依該行規定由2名以上行員共同執行，且未使用可上鎖之手提箱裝置現金，以致運送過程現金387.5萬元遭竊。經核該行有下列事項違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定未完善建立內部控制制度、未確實執行內部控制制度，違反銀行法第45條之1第1項及內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，金管會依銀行法第129條第7款規定核處600萬元罰鍰。對於主管機關的裁罰，合庫銀表示會深切檢討並已訂定具體改善措施，落實執行相關內部控制，杜絕情事再度發生。這起案件損失金額新台幣387餘萬元，案發當下即向警察機關報案並完成筆錄，同時依規通報主管機關，對合庫銀營運及財務無重大影響，客戶權益亦不受影響。