SJ D&E東海、銀赫參加高雄櫻花季 當最後一天壓軸

高雄櫻花季宣布重磅級出席嘉賓，Super Junior子團SJ D&E成員東海、銀赫今（18）日確定出席3月15日場次；另外的韓國代表藝人BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、VIVIZ，以及日本代表藝人ALI將與大家同歡3天3夜！SJ D&E成員東海、銀赫去年（2024）首度登上高雄櫻花季舞台，今年確定再度回歸，將於明年3月15日擔任壓軸演出，二度參戰立刻引爆E.L.F.暴動，加上當天還有ALI、VIVIZ，讓觀眾直呼：「看來15號的票會很難搶了……。」本屆韓國卡司同樣陣容堅強，包含BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT，全都是在南韓樂壇具備實力與號召力的歌手；日本部分，目前僅公開ALI，而台灣出席歌手名單尚未公開，粉絲可隨時關注高雄櫻花季官方臉書社群。3月13日：BOYNEXTDOOR、WENDY3月14日：HIGHLIGHT3月15日：ALI、VIVIZ、SUPER JUNIOR-D&E