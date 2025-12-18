我是廣告 請繼續往下閱讀

中央銀行今（18）日召開第4季理監事會，宣布維持政策利率不變，選擇性信用管制也未鬆綁，僅讓不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，但銀行仍得每月回報央行，若承做離譜，就會專案金檢。不過，新青安政策將於明年7月屆滿，可能再推出新青安2.0，對於是否支持並未表態，僅說有好的一面也有不好的一面，但他承認，處理新青安衍生問題代價高。由於央行將不動產貸款總量管控回歸各銀行內部控管，被認為是要甩鍋。對此，楊金龍表示，沒有，如果要這樣，不會要求銀行每月回報央行相關資料，原本是3個月現在變1個月，算是很嚴格，央行專案金檢時也有發現，有些銀行會將不動產放款挪到周轉金，這部分央行也會加強查核，而且央行選擇性信用管制也沒有鬆綁。對於央行何時房市管控才會鬆綁？楊金龍沒鬆口，僅以「大象」形容房地產，大象轉身要慢慢轉才不會跌倒，大象現在只轉到一定程度，央行理事也都這麼認為，目前房價沒有多大調整，還沒達到軟著陸條件，當然，價格也是央行觀察指標，只是談房價，央行很在意的是「金融穩定」，因此才會強調「軟著陸」。至於房價調整到多少房市管制才可能鬆綁？楊金龍表示，「央行謹慎評估」。此外，新青安貸款明年7月將屆滿，楊金龍也被問到是否支持再推出新青安2.0，他回應，現在都還沒出來，行政院及財政部說會檢討，但他也坦言，新青安有好的一面，也有不好的一面，審核太寬鬆就是不好，銀行要嚴格審查，他也承認，為處理新青安衍生的問題代價高。