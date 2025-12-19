我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB大聯盟波士頓紅襪的日籍強打吉田正尚，昨日於東京舉辦新書發表會，透露春訓前有跟日本監督井端弘和會面，目前尚未確定參戰明年WBC經典賽，也聊到前隊友、效力洛杉磯道奇的山本由伸，分享兩人賽季中有約吃飯、暢談球季，吉田正尚也稱讚好友，「真的很厲害，同樣身為日本人、前隊友，我對他的表現感到很驕傲。」吉田正尚與山本由伸過去都曾效力歐力士猛牛，還在2022年攜手率領歐力士猛牛拿下日本一榮耀，隔年吉田正尚先一步挑戰大聯盟，山本由伸則在去年跟隨前輩腳步，同樣踏進最高殿堂。「我們在那邊會連絡、也有一起吃過飯。」接受日媒《Sponichi Annex》採訪時，吉田正尚笑談與山本由伸交情，「他真的好厲害，同樣身為日本人、前隊友，我為他感到很驕傲，也真心地想跟他說一聲：『你辛苦了。』」吉田正尚旅美首年就繳出好表現，出賽140場打出15轟、72分打點，OPS.783，但去年底動右肩手術，本季直到7月初才回歸賽場，整季出賽55場僅4轟，但季後賽找回身手，累積7打數有3安打貢獻。吉田正尚2023年就是日本隊奪冠成員之一，昨日也被問到是否有意願續披日本國家隊戰袍，他表示目前仍未定，「但能夠背著日本國旗出戰國際賽，是一件很難得的經驗，不論有沒有參加，都不會改變我對下個球季的準備。」