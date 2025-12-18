我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪隊的外野手吉田正尚，18日在東京都內出席新書出版紀念座談會時，公開談及明年3月即將登場的世界棒球經典賽（World Baseball Classic），直言「希望能再次成為侍Japan的一員」，展現強烈的參賽意願。他與日本隊總教練井端弘和保持聯繫，但也坦言波士頓紅襪的態度很重要，正式宣布仍等待時機。吉田正尚在受訪時謹慎選詞表示，目前一切仍未定案，但能夠身披日本國家隊戰袍出賽，是極其難得的經驗，「無論最終是否能出賽，為了能再次被選上，我對於新球季的準備方向都不會改變。」至於是否出賽的關鍵時間點，吉田透露，已與日本隊總教練井端弘和保持聯繫，「我在春訓期間有和井端監督見面，之後也一直有溝通，剩下的就看時機了。」同時，他也強調紅襪球團的態度同樣重要，「回日本前我和GM談過，目前也持續針對肩膀的狀況保持密切討論。」吉田在去年秋天動了右肩手術，影響了本季的調整進度。進入大聯盟第3個球季，他僅出賽55場，繳出打擊率2成66、4轟、26分打點的成績，為近年來出賽數最少的一季。不過他也強調，目前身體狀況已無大礙，正全力投入來季的訓練準備。回顧2023年WBC，吉田正尚首度代表日本隊出征，並在準決賽對墨西哥一役轟出追平比數的關鍵三分砲，全賽事累積13分打點，刷新單屆紀錄，成為日本隊時隔3屆再度奪冠的重要功臣。值得一提的是，當時正值吉田旅美首年春訓階段，面對全新環境與競爭壓力，多數球員往往會選擇專注於球隊定位，但吉田仍毅然選擇披上國家隊戰袍。對此他坦言，「確實很辛苦，但我認為收穫遠大於付出。球季是球季，WBC是WBC，可以當作兩件不同的事情來看。」這樣的前例，也可能影響今冬透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆、岡本和真等日本強打，對是否參加WBC的抉擇。此外，當天的活動主題為吉田新書《決斷 柬埔寨72小時》的出版紀念。該書由非虛構作家長谷川晶一共同撰寫，記錄吉田於2023年休賽季造訪柬埔寨的3天經歷。吉田自職業生涯第3年起，便持續投入柬埔寨、菲律賓與孟加拉孩童的公益與慈善支援行動，場內也分享了自身對於「回饋社會」的看法與心路歷程。隨著身體狀況逐步回穩，吉田正尚是否能再次站上WBC舞台，成為日本隊不可或缺的攻擊核心，後續動向勢必將受到球迷與球界高度關注。