▲那對夫妻女兒妮妮（左2）日前於校園中遭霸凌，Kim（右1）火大尋求司法途徑。（圖／翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

那對夫妻臉書282萬人追蹤！Kim還為女兒寫歌

YouTuber夫妻檔「那對夫妻」由Kim、Nico組成，本月初揭開女兒妮妮於校園遭霸凌事件，引發外界關注，夫妻倆17日晚間透過社群發文，分享妮妮7歲時主動陪伴特殊同學，進而遭到同儕排斥，她卻堅持做自己認為正確的事，妮妮向Kim說：「如果他們是因為這樣不想跟我玩，那這種朋友我也不想交」，超齡言論令人印象深刻。那對夫妻17日於社群臉書發文，回想起妮妮一年級的經歷，當時班上有一名較為特殊、需要更多理解與陪伴的同學，當其他孩子選擇保持距離時，妮妮主動靠近並協助對方，「不是一天、不是一兩次，而是好幾個年級。」在學校裡的生活日常、課堂互動，妮妮總是陪伴對方。不幸的是，妮妮走近該名特殊生，同時讓自己原有的人緣漸漸消失，遭到部分同學疏遠、不再願意跟她玩，夫妻倆問起妮妮想法，她脫口：展現超齡的想法。該事件一直掛記在那對夫妻心中，強調從小教育妮妮「融入團體不代表要跟著做不認同的事。守住自己的底線，下了課之後才是你的人生，它依然可以很精彩。」也自認身為父母，在這個時候最重要的責任，就是守住她那顆純潔的心，「不讓她因為世界不成熟，而懷疑善良。」那對夫妻由Nico、Kim組成，2010年開始拍攝YouTube影片，目前主頻道已有72萬人訂閱，臉書粉專「Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】」也有282萬粉絲追蹤，算是知名度極高的網紅夫妻。Kim也創作過不少獻給家人的單曲，他自己演唱、送給女兒的歌曲〈妮妮〉在YouTube觀看量高達1800萬。