我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裴琳（如圖）瘦36公斤、賣雞蛋糕收入低迷，近況引發熱議。（圖／翻攝自蔡裴琳Peilin Tsai ）

裴琳情路坎坷！曾爆當林佑星小三

▲裴琳（如圖）曾與林佑星傳緋聞，無辜陷入「小三」風暴。（圖／翻攝自蔡裴琳Peilin Tsai ）

41歲藝人裴琳（蔡裴琳）暴瘦至36公斤、賣雞蛋糕收入低迷，近況引發熱議。然而，擁有亮麗外型、無窮魅力的裴琳，感情動向備受關注，回顧其過往爭議緋聞，無辜捲入男星林佑星離婚張晏菻事件，背上「小三」罵名，裴琳以「蝦事」駁斥傳聞，也同時了解到她的感情觀，「要找人嫁不難，結婚這種東西可遇不可求。」林佑星2016年與小19歲的張晏菻離婚，事件沸沸揚揚，怎料無辜殃及裴琳，因為2人當時拍攝鄉土劇《甘味人生》，時常聚在一起、互動熱絡，疑似假戲真做，使得裴琳背上了「小三」罵名，引發外界熱議。事後，林佑星急忙澄清：「全世界都知道我跟她（裴琳）不可能！」裴琳也透過經紀人發聲，強調跟男方私下沒有交集，網友想像力太豐富，把劇中小三角色移往戲外，「這是今年度最蝦的事。」這才止息風暴。事實上，到了2019年，裴琳一直宣稱單身，不避諱認識新對象，坦承爸爸很希望自己趕緊結婚，但她認為：「要找人嫁不難，但婚後的眉眉角角很難，而且是2個家庭，雖然年紀不小了，這種東西還是可遇不可求。」回顧裴琳現況，她今年8月宣布開賣雞蛋糕，投入重本在器具中，生意好時曾4小時收入5000元，但也有一整天下來只賺到700元的日子，幸好目前支出漸漸打平中，也正在慢慢回本，接下來也預計在東區固定擺攤。同時，裴琳因長年拍戲留下許多舊傷，右邊髖關節骨裂開刀，同時植入了3根骨釘，現在她也需要積極復健，也因此體重直線下降，本來就很瘦的裴琳現在只有36公斤，未來健康狀況仍需多加留意，才叫粉絲不擔心。