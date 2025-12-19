我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖柏青現在是華航機師。（圖／民歌50）

近年來，唱片業與整體演藝圈明顯走入寒冬，在這樣的大環境下，不少藝人開始重新思考人生方向，選擇轉行或發展副業。因為受傷開刀導致體重只剩36公斤的歌手裴琳，日前宣布斜槓賣雞蛋糕；前強辯樂團主唱黃少谷為貼補家用不只開起了Uber，還兼職做房仲；民歌歌手廖柏青Ben淡出歌壇後竟成為了華航機長，許多人紛紛靠著斜槓找到人生第二春。41歲的女星裴琳（蔡裴琳）過去曾以歌手身分出道，後因業界不景氣轉型成演員，曾出演《戲說台灣》、《一家團圓》等許多知名八點檔。今年8月她宣布斜槓賣雞蛋糕，不過生意卻起起伏伏，有時日薪只有700元，生意好時曾4小時就賣5000元，再加上她因為做手術行動不便，導致體重下降只剩36公斤，令許多粉絲擔心，幸好目前支出漸漸打平中，也正在慢慢回本。昔日靠樂團「強辯樂團」打開知名度的黃少谷，2017年團體解散後他開始演出八點檔，不過因為演戲資歷不足，他有時會沒有戲拍，但是為了維持家庭開銷，因此他考了職業駕照開始開Uber，還兼職當房仲，甚至有時會回歸音樂本行，去五月天的演唱會當工作人員，開啟超級斜槓人生。最後則是國中時抱著吉他自彈自唱〈鄉間小路〉的廖柏青Ben，他淡出歌壇後，現在成為了華航機長！他過去受訪時曾表示疫情時，因為每次出航班後回來就要被關在隔離旅館，才讓熱愛音樂的他再次拾起熱情，透過直播的方式展現他的音樂人生「Ben所」，再次獲得許多知名度。經濟不景氣的大環境下，不少藝人為了穩定收入選擇轉行或發展副業。有的人投身餐飲、服飾、電商品牌，像是張文綺賣鹹酥雞、曾國城開賣拌麵等；也有人回歸校園進修，如小嫻到墾丁讀音樂系、林予晞到北大讀研究所等。藝人轉行不再是失敗的象徵，而是時代變遷下的現實選擇，當舞台不再保證掌聲，懂得轉彎、重新定位自己，反而成了在不景氣中生存的關鍵。