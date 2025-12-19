苗栗鄉親嗨起來！《2025苗栗耶誕城》音樂會今（19）日晚間18點30分在竹南運動公園盛大登場。首波最強卡司由「國民天后」徐懷鈺與「鐵肺歌后」彭佳慧領軍，兩人將分別擔任19日《Chill虧SHOW》及20日《Chill喊派對》的壓軸嘉賓。由於兩位歌后許久未在苗栗開唱，粉絲都很期待希望能聽見她們的經典歌曲如〈妙妙妙〉、〈怪獸〉、〈相見恨晚〉。官方也加碼公布轉播、直播、重播平台，讓無法到場的歌迷能同步感受耶誕熱力。其他歌手還包括康康、王彩樺、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇，總計超過30組藝人。
徐懷鈺凍齡祕訣曝光！預告獻唱新歌暖心寵粉
許久未造訪苗栗的徐懷鈺，對於能與當地粉絲共度耶誕節感到相當興奮，她表示：「收到邀約時非常開心！這次準備了一些很溫暖、很適合耶誕氛圍的歌曲，也會偷偷透露會有新專輯的歌喔。」
徐懷鈺睽違17年強勢回歸樂壇，今年初推出新專輯，主打歌〈炒雞喜歡你〉超洗腦，她在MV中化身校園啦啦隊女王，凍齡狀態，讓粉絲直呼完全沒變。被問及保養祕訣，她表示其實很簡單：「就是要找到適合自己的保養品，睡眠很重要，一定要有完整的睡眠時間。」
客家女兒回娘家！彭佳慧必吃美食清單大公開
身為屏東麟洛的客家女兒，彭佳慧到苗栗客家庄演出，有回娘家的親切感。曾獲金曲獎最佳客語歌手獎的她，預告將在《Chill喊派對》帶來客家歌曲。她表示，平時在家也致力推廣母語，常與女兒用客語對話，孩子們雖然會露出疑惑表情，但耳濡目染下其實都聽得懂。
熱愛美食的彭佳慧也和粉絲分享她心目中的苗栗客家美食，包括薑絲炒大腸、梅乾扣肉和客家醃高麗菜燉排骨湯。她表示，自己的拿手菜正是客家紅燒肉，工作之外，她很用心料理，不錯過和家人們的晚餐時光。
4場音樂會接力嗨！直播、轉播資訊一次看
《2025苗栗耶誕城》規劃了《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》共4場主題音樂會。為了讓全台觀眾共襄盛舉，主辦單位提供多管道收看方式，12月19日、20日的網路直播可至中天電視YouTube頻道、中視新聞YouTube頻道、中視菁采台，採全程Live直播。中天綜合台將於12月20日、21日、22日重播前1晚的音樂會精華。12月24日晚間19:00中天綜合台將轉播《Chill爆之夜》， 20:00在中視頻道轉播。更多活動詳情與卡司資訊，可至《2025苗栗耶誕城》官方臉書粉絲專頁。
《2025苗栗耶誕城》演出名單&轉播＆重播平台
⮕12月19日~12月21日 晚間19:00 中視菁采台
⮕12月24日 晚間20:00 中視綜合台
🔴網路同步LIVE直播
⮕12/19【Chill虧SHOW 開幕式暨演唱會】夜總會經典再現
主持：澎澎 ×江振愷 Terry
卡司：江晟榮、羅文裕、王彩樺與Stacy黃于庭、康康、徐懷鈺
LIVE【12/19 Chill虧SHOW 開幕式暨演唱會】夜總會經典再現
中天電視頻道：12/19 18:30 苗栗耶誕城 CHILL 虧SHOW
⮕12/20【Chill喊派對】當代金曲
主持：李吳兄弟 × 鍾依芹
卡司：AC阿蘭、陳忻玥、柏霖PoLin、Funky Mo、彭佳慧
LIVE【12/20 Chill喊派對】當代金曲
中天電視頻道：2025苗栗耶誕城12/21(日) 18:30 CHILL吼狂歡
⮕12/21【Chill吼狂歡】搖滾夜唱
主持人：88顆芭樂籽阿強、君勵
演出：粹垢TRAEGO、沉默紳士、震樂團、麋先生 MIXER、小男孩樂團、理想混蛋
LIVE【12/21 Chill吼狂歡】搖滾夜唱
中天電視頻道：苗栗耶誕城12/21(日) 18:30 CHILL吼狂歡
⮕12/24【Chill爆之夜】平安夜演唱會
主持：阿娟、布萊恩
卡司：聖代 Ayosunda、ZORN、BabyMINT－薄荷水晶、新世代冠軍男團F.F.O、芒果醬Mango Jump、艾薇、蕭煌奇
LIVE【12/24 Chill爆之夜】平安夜演唱會
中天電視頻道：12/24【Chill爆之夜】平安夜演唱會
⮕重播
中天綜合台將於12月20日、21日、22日重播前1晚的音樂會精華
資料來源：中視CTV官方頻道、中天電視頻道
我是廣告 請繼續往下閱讀
許久未造訪苗栗的徐懷鈺，對於能與當地粉絲共度耶誕節感到相當興奮，她表示：「收到邀約時非常開心！這次準備了一些很溫暖、很適合耶誕氛圍的歌曲，也會偷偷透露會有新專輯的歌喔。」
徐懷鈺睽違17年強勢回歸樂壇，今年初推出新專輯，主打歌〈炒雞喜歡你〉超洗腦，她在MV中化身校園啦啦隊女王，凍齡狀態，讓粉絲直呼完全沒變。被問及保養祕訣，她表示其實很簡單：「就是要找到適合自己的保養品，睡眠很重要，一定要有完整的睡眠時間。」
身為屏東麟洛的客家女兒，彭佳慧到苗栗客家庄演出，有回娘家的親切感。曾獲金曲獎最佳客語歌手獎的她，預告將在《Chill喊派對》帶來客家歌曲。她表示，平時在家也致力推廣母語，常與女兒用客語對話，孩子們雖然會露出疑惑表情，但耳濡目染下其實都聽得懂。
熱愛美食的彭佳慧也和粉絲分享她心目中的苗栗客家美食，包括薑絲炒大腸、梅乾扣肉和客家醃高麗菜燉排骨湯。她表示，自己的拿手菜正是客家紅燒肉，工作之外，她很用心料理，不錯過和家人們的晚餐時光。
4場音樂會接力嗨！直播、轉播資訊一次看
《2025苗栗耶誕城》規劃了《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》共4場主題音樂會。為了讓全台觀眾共襄盛舉，主辦單位提供多管道收看方式，12月19日、20日的網路直播可至中天電視YouTube頻道、中視新聞YouTube頻道、中視菁采台，採全程Live直播。中天綜合台將於12月20日、21日、22日重播前1晚的音樂會精華。12月24日晚間19:00中天綜合台將轉播《Chill爆之夜》， 20:00在中視頻道轉播。更多活動詳情與卡司資訊，可至《2025苗栗耶誕城》官方臉書粉絲專頁。
《2025苗栗耶誕城》演出名單&轉播＆重播平台
⮕12月19日~12月21日 晚間19:00 中視菁采台
⮕12月24日 晚間20:00 中視綜合台
🔴網路同步LIVE直播
⮕12/19【Chill虧SHOW 開幕式暨演唱會】夜總會經典再現
主持：澎澎 ×江振愷 Terry
卡司：江晟榮、羅文裕、王彩樺與Stacy黃于庭、康康、徐懷鈺
LIVE【12/19 Chill虧SHOW 開幕式暨演唱會】夜總會經典再現
中天電視頻道：12/19 18:30 苗栗耶誕城 CHILL 虧SHOW
⮕12/20【Chill喊派對】當代金曲
主持：李吳兄弟 × 鍾依芹
卡司：AC阿蘭、陳忻玥、柏霖PoLin、Funky Mo、彭佳慧
LIVE【12/20 Chill喊派對】當代金曲
中天電視頻道：2025苗栗耶誕城12/21(日) 18:30 CHILL吼狂歡
⮕12/21【Chill吼狂歡】搖滾夜唱
主持人：88顆芭樂籽阿強、君勵
演出：粹垢TRAEGO、沉默紳士、震樂團、麋先生 MIXER、小男孩樂團、理想混蛋
LIVE【12/21 Chill吼狂歡】搖滾夜唱
中天電視頻道：苗栗耶誕城12/21(日) 18:30 CHILL吼狂歡
⮕12/24【Chill爆之夜】平安夜演唱會
主持：阿娟、布萊恩
卡司：聖代 Ayosunda、ZORN、BabyMINT－薄荷水晶、新世代冠軍男團F.F.O、芒果醬Mango Jump、艾薇、蕭煌奇
LIVE【12/24 Chill爆之夜】平安夜演唱會
中天電視頻道：12/24【Chill爆之夜】平安夜演唱會
⮕重播
中天綜合台將於12月20日、21日、22日重播前1晚的音樂會精華
資料來源：中視CTV官方頻道、中天電視頻道