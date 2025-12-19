我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐懷鈺（如圖）預告，今（19）日晚間的苗栗耶誕城，她將演唱今年初發行的新歌〈炒雞喜歡你〉。（圖／中天電視提供）

▲彭佳慧（如圖）是客家女兒，今年她到《苗栗耶誕城》客家庄重鎮開唱，她也和粉絲分享心目中的苗栗美食，包括薑絲炒大腸、梅乾扣肉和客家醃高麗菜燉排骨湯。（圖／中天電視提供）

苗栗鄉親嗨起來！《2025苗栗耶誕城》音樂會今（19）日晚間18點30分在竹南運動公園盛大登場。首波最強卡司由「國民天后」徐懷鈺與「鐵肺歌后」彭佳慧領軍，兩人將分別擔任19日《Chill虧SHOW》及20日《Chill喊派對》的壓軸嘉賓。由於兩位歌后許久未在苗栗開唱，粉絲都很期待希望能聽見她們的經典歌曲如〈妙妙妙〉、〈怪獸〉、〈相見恨晚〉。官方也加碼公布轉播、直播、重播平台，讓無法到場的歌迷能同步感受耶誕熱力。其他歌手還包括康康、王彩樺、理想混蛋、麋先生、蕭煌奇，總計超過30組藝人。許久未造訪苗栗的徐懷鈺，對於能與當地粉絲共度耶誕節感到相當興奮，她表示：「收到邀約時非常開心！這次準備了一些很溫暖、很適合耶誕氛圍的歌曲，也會偷偷透露會有新專輯的歌喔。」徐懷鈺睽違17年強勢回歸樂壇，今年初推出新專輯，主打歌〈炒雞喜歡你〉超洗腦，她在MV中化身校園啦啦隊女王，凍齡狀態，讓粉絲直呼完全沒變。被問及保養祕訣，她表示其實很簡單：「就是要找到適合自己的保養品，睡眠很重要，一定要有完整的睡眠時間。」身為屏東麟洛的客家女兒，彭佳慧到苗栗客家庄演出，有回娘家的親切感。曾獲金曲獎最佳客語歌手獎的她，預告將在《Chill喊派對》帶來客家歌曲。她表示，平時在家也致力推廣母語，常與女兒用客語對話，孩子們雖然會露出疑惑表情，但耳濡目染下其實都聽得懂。熱愛美食的彭佳慧也和粉絲分享她心目中的苗栗客家美食，包括薑絲炒大腸、梅乾扣肉和客家醃高麗菜燉排骨湯。她表示，自己的拿手菜正是客家紅燒肉，工作之外，她很用心料理，不錯過和家人們的晚餐時光。《2025苗栗耶誕城》規劃了《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》共4場主題音樂會。為了讓全台觀眾共襄盛舉，主辦單位提供多管道收看方式，12月19日、20日的網路直播可至中天電視YouTube頻道、中視新聞YouTube頻道、中視菁采台，採全程Live直播。中天綜合台將於12月20日、21日、22日重播前1晚的音樂會精華。12月24日晚間19:00中天綜合台將轉播《Chill爆之夜》， 20:00在中視頻道轉播。更多活動詳情與卡司資訊，可至《2025苗栗耶誕城》官方臉書粉絲專頁。