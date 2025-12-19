我是廣告 請繼續往下閱讀

近期剛豪奪NBA盃冠軍的紐約尼克今（19）日例行賽作客印第安納溜馬。儘管陣中兩大內線主力唐斯（Karl-Anthony Towns）與哈特（Josh Hart）因傷缺陣，導致球隊兩度陷入高達16分的落後困境，但尼克憑藉當家球星布朗森（Jalen Brunson）在讀秒階段的關鍵三分準絕殺，加上前鋒阿奴諾比（OG Anunoby）最後一刻價值連城的抄截，最終以114：113 險勝溜馬，喜迎6連勝並鞏固東區第二的寶座。尼克剛在上一場比賽擊敗馬刺，奪得隊史首座NBA盃冠軍，士氣正旺。然而今日開賽，殘缺的內線陣容讓尼克防守捉襟見肘，首節就被溜馬打出一波21：6的攻勢，一度落後多達16分。次節尼克找回進攻節奏，布朗森與克拉克森（Jordan Clarkson）聯手追分，半場結束時將分差縮小至59：62。易籃後，溜馬雙槍內姆哈德（Andrew Nembhard）與馬瑟林（Benn Benedict Mathurin）火力全開，一波22：8的高潮讓尼克再度落後達16分。然而尼克眾將並未崩盤，阿奴諾比與布里吉斯（Mikal Bridges）在三節末段接連進球，將比賽懸念留到最後。進入關鍵末節，兩隊陷入肉搏戰。尼克先是打出97：94反超比分，但溜馬隨即回敬一波15：5的攻勢奪回領先。比賽最後階段，雙方戰成111平手，溜馬核心西亞卡姆（Pascal Siakam）製造對手犯規兩罰全中，幫助球隊取得2分領先。比賽最後4.4秒，尼克執行最後一擊，布朗森在頂著防守壓力下投進致命的三分準絕殺，將比分反超為114：113。最後一波防守中，阿奴諾比展現「年度防守第一隊」等級的判斷，成功抄截斷絕溜馬最後的反撲希望，幫助尼克在驚濤駭浪中保住勝果。在球員表現方面，尼克球星布朗森全場砍下25分、7籃板與7助攻，還轟進一季準絕殺外線，絕對是贏球的最大功臣；布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻22分、8籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）也穩定輸出18分。值得一提的是，小將科萊克（Tyler Kolek）頂替先發表現亮眼，交出16分、11助攻的雙十成績，阿奴諾比則挹注16分並上演致勝的抄截。溜馬方面，內姆哈德狂飆全場最高31分外帶4助攻，西亞卡姆也繳出26分、6籃板與5助攻的全能數據，馬瑟林與傑克森（Isaiah Jackson）則分別進帳16分與10分。儘管團隊共4人得分上雙，但關鍵時刻的失誤與布朗森的強勢發揮，讓溜馬無奈苦吞3連敗。