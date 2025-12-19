韓國演員趙震雄被爆出涉及未成年偷車、性暴力等爭議黑歷史，隨即宣布退出演藝圈，震撼整個韓國影視圈，也讓他主演的神劇《Signal》續作《第二個信號》（《信號2》）瞬間陷入停擺危機。面對外界憂心作品恐怕「直接腰斬」，製作方今（19）日首度正面回應，強調《第二個信號》是一部承載觀眾10年等待的作品，原本就以2026年夏季公開為目標籌備中，即便因此需要花費更多時間，也會盡全力為作品與觀眾，找出最合適的解決方案。
《信號2》努力不停播 製作公司：找解決方案中
趙震雄爆出未成年偷車、性暴力醜聞後退出演藝圈，他主演的神劇《信號》續集《第二個信號》外傳恐腰斬，製作方今天首度回應外界的擔憂，因為這是一部承載對等待10年的觀眾心意、以2026年夏季公開為目標，傾注誠意準備的作品，所以即便花費更多時間，他們也會盡全力，為作品與觀眾尋找最合適的解決方案，等同間接喊話《第二個信號》不會停播。
📌《第二個信號》製作方聲明全文：
《第二個信號》是一部承載著對等待10年的觀眾心意，並以2026年夏季公開為目標，傾注誠意準備的作品。面對目前的情況，我們同樣深切感受到觀眾的失望與擔憂，心情沉重且遺憾。
《第二個信號》從企劃到製作，集結了無數工作人員、演員與相關人士的心血。為了守住《Signal》所擁有的價值，即使需要花費更多時間，我們也將傾盡全力，為作品與觀眾尋找最合適的解決方案。
《Signal 信號》於2016年播出，以一支能穿越時空的無線電破解多年懸案的新穎設定掀起話題，即便當年OTT尚未全面普及，仍橫掃全韓及亞洲，成為現象級電視劇。明年即將迎來播出10週年，製作方也早早宣布啟動第2季《第二個信號》，由李帝勳、金憓秀、趙震雄原班人馬再度合體，已於去年（2024）8月殺青，原定於2026年上半年播出。不過隨著趙震雄醜聞爆發，作品前景瞬間蒙上陰影，外界普遍推測整部劇恐怕難以順利問世，主因在於趙震雄在劇中戲份吃重，幾乎無法透過剪輯方式處理，使得該劇未來的播出編排也備受關注。
趙震雄醜聞全紀錄 D社起底未成年偷車、性暴力黑歷史
演員趙震雄本名趙元俊，本月5日遭韓媒《Dispatch》踢爆，高中時期曾涉及偷車、無照駕駛與性暴力等多起案件，相關行為觸及《特別法》中的強盜強姦罪名，最終被送往少年院，因此他高三有將近一半時間是在矯正機構中度過。
不只如此，就連正式走紅前，他在舞台劇圈活動期間也多次進出警局，2003年曾在聚會中毆打劇團成員，遭法院以傷害罪判處罰金，該演員疑似為丁海寅。之後他改用父親的名字「趙震雄」作為藝名，被外界質疑是為了淡化、切割過去的爭議紀錄。
對此，所屬經紀公司Saram娛樂回應表示：「向趙震雄本人確認後，確實有未成年時期做過的不好行為。」等同間接承認少年犯罪事實，但也補充強調，「這是30多年前的事情，細節難以完全查明，相關法律程序也都已結束。」至於性暴力相關指控，經紀公司則全面否認。
事件曝光僅1天，趙震雄便於隔天6日宣布退出演藝圈，他在聲明中表示：「我虛心接受所有指責，從今日起停止所有活動，為我的演員生涯畫下句點。我認為，這是對於自己過往過錯應當承擔的責任與本分。」
📌資料來源：tvN
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
