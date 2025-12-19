【重點摘要】
低價引發疑竇：咖啡教父跨海指控詐欺
事件起因於咖啡展現場，有資深玩家發現歐客佬販售的「巴拿馬 Finca Sophia 藝伎咖啡」每袋售價竟僅為市價的1/4，且外包裝標示的批次代號「Lot.144」與該莊園的官方紀錄完全不符。
Finca Sophia 莊園主、同時也是咖啡界傳奇人物的 Willem Boot 於 11 月底及 12 月初兩度公開發聲，嚴正聲明該莊園在 2025 年並未將該批次銷往台灣，更痛批歐客佬與相關協力廠商「從未向其莊園採購」。Boot 指出，這不僅是標籤錯誤，更是惡意的冒名詐欺，嚴重破壞了精品咖啡產業界長年建立的「溯源透明度」與市場信任。
業者辯稱「行政疏失」：山羊變鳳凰？
面對排山倒海的指責，歐客佬發布官方聲明致歉，但將原因歸咎於「內部行政作業疏失」。業者強調，該批咖啡豆確實是產自巴拿馬的合法藝伎豆，來源是與 Finca Sophia 同屬一個管理聯盟的「Finca La Cabra」（山羊莊園），因員工誤植名稱才導致這場風波。
然而，這番說法並未平息怒火。業內人士指出，Finca Sophia（索妃亞莊園） 曾獲巴拿馬最佳咖啡（BOP）冠軍，具備極高的稀缺性與收藏價值；而 La Cabra 雖然風味不俗，但在市場地位與競標價格上與前者有顯著落差。
歐客佬提出的補償方案包括「無條件退貨」及「加贈禮盒」，但傳出因與莊園方的賠償金談不攏，導致和解破裂，莊園主已正式採取法律行動。董事長王信鈞今（19）現身鞠躬道歉。
政府強勢介入：移送法辦並追回獎項
此案已引起地方政府高度重視。台中市食安處經實地稽查，確認歐客佬產品標示與原料內容物不符，涉嫌觸犯《食安法》第 15 條「不得攙偽或假冒」之規定，屬實的話，依法可罰6萬元以上2億元以下罰鍰，目前已將全案移送台中地檢署偵辦。
此外，歐客佬過去曾多次獲得「台中市十大伴手禮」金口碑獎。台中市工策會對此表示，若司法調查確認其經營不實，將立即撤銷其獎項榮譽，並禁止該品牌在未來三年內參與任何官方評選，以維護台中伴手禮的品牌公信力。
藝伎咖啡小百科：為何「溯源」是生命線？
藝伎咖啡（Geisha）源自衣索比亞，但在巴拿馬的特殊微氣候下展現出驚人的茉莉花香與柑橘果酸，成為全球咖啡獵人追逐的標的。其之所以昂貴，主因在於種植環境極其嚴苛，產量極稀，頂級莊園的競標價每磅往往突破 2000 美元（約新台幣6.3萬元）。一杯價格可從數百元至上千元不等。
在精品咖啡的世界裡，「莊園名稱」就是品質與誠信的保證。這起事件不僅是歐客佬的品牌危機，更是對台灣精品咖啡市場的一次沉重打擊，提醒消費者在追逐名氣之餘，更應關注品牌的誠信底線。
資料來源：Willem J. Boot 、台中市衛生局、歐客佬
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 爆料始末： 2025年11月咖啡展期間，歐客佬被爆販售之「巴拿馬 Finca Sophia」藝伎咖啡價格僅市價1/4，且批次編號錯誤。
- 莊園指控： 咖啡教父 Willem Boot 兩度發文控訴歐客佬「從未採購」該莊園豆，批其行為涉及詐欺與侵權。
- 業者回應： 歐客佬聲稱為「行政疏失」誤植莊園名，實為同聯盟之山羊莊園豆，已下架並提出賠償方案。
- 官方行動： 台中食安處認定違反《食安法》假冒規定，移送地檢署偵辦；工策會擬撤銷其「十大伴手禮」獎項。
- 藝伎價值： 藝伎咖啡以極端微氣候種植與稀缺風味著稱，莊園溯源為其核心價值。
事件起因於咖啡展現場，有資深玩家發現歐客佬販售的「巴拿馬 Finca Sophia 藝伎咖啡」每袋售價竟僅為市價的1/4，且外包裝標示的批次代號「Lot.144」與該莊園的官方紀錄完全不符。
Finca Sophia 莊園主、同時也是咖啡界傳奇人物的 Willem Boot 於 11 月底及 12 月初兩度公開發聲，嚴正聲明該莊園在 2025 年並未將該批次銷往台灣，更痛批歐客佬與相關協力廠商「從未向其莊園採購」。Boot 指出，這不僅是標籤錯誤，更是惡意的冒名詐欺，嚴重破壞了精品咖啡產業界長年建立的「溯源透明度」與市場信任。
業者辯稱「行政疏失」：山羊變鳳凰？
面對排山倒海的指責，歐客佬發布官方聲明致歉，但將原因歸咎於「內部行政作業疏失」。業者強調，該批咖啡豆確實是產自巴拿馬的合法藝伎豆，來源是與 Finca Sophia 同屬一個管理聯盟的「Finca La Cabra」（山羊莊園），因員工誤植名稱才導致這場風波。
然而，這番說法並未平息怒火。業內人士指出，Finca Sophia（索妃亞莊園） 曾獲巴拿馬最佳咖啡（BOP）冠軍，具備極高的稀缺性與收藏價值；而 La Cabra 雖然風味不俗，但在市場地位與競標價格上與前者有顯著落差。
歐客佬提出的補償方案包括「無條件退貨」及「加贈禮盒」，但傳出因與莊園方的賠償金談不攏，導致和解破裂，莊園主已正式採取法律行動。董事長王信鈞今（19）現身鞠躬道歉。
此案已引起地方政府高度重視。台中市食安處經實地稽查，確認歐客佬產品標示與原料內容物不符，涉嫌觸犯《食安法》第 15 條「不得攙偽或假冒」之規定，屬實的話，依法可罰6萬元以上2億元以下罰鍰，目前已將全案移送台中地檢署偵辦。
此外，歐客佬過去曾多次獲得「台中市十大伴手禮」金口碑獎。台中市工策會對此表示，若司法調查確認其經營不實，將立即撤銷其獎項榮譽，並禁止該品牌在未來三年內參與任何官方評選，以維護台中伴手禮的品牌公信力。
藝伎咖啡（Geisha）源自衣索比亞，但在巴拿馬的特殊微氣候下展現出驚人的茉莉花香與柑橘果酸，成為全球咖啡獵人追逐的標的。其之所以昂貴，主因在於種植環境極其嚴苛，產量極稀，頂級莊園的競標價每磅往往突破 2000 美元（約新台幣6.3萬元）。一杯價格可從數百元至上千元不等。
在精品咖啡的世界裡，「莊園名稱」就是品質與誠信的保證。這起事件不僅是歐客佬的品牌危機，更是對台灣精品咖啡市場的一次沉重打擊，提醒消費者在追逐名氣之餘，更應關注品牌的誠信底線。
資料來源：Willem J. Boot 、台中市衛生局、歐客佬