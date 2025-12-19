冬至12月21日剛好是週日，傳統習俗冬至會和親友一起吃湯圓，雖然4顆湯圓就要一碗飯的熱量，可是偶爾為之就不要對熱量斤斤計較了，但吃多可能會消化不良。對此，無毒教母譚敦慈特別分享了吃湯圓的秘訣，並建議民眾買湯圓時可以順手帶上一顆「木瓜」，因木瓜內的酵素有助於幫助消化，同時她也分享了關於吃湯圓的注意事項。
冬至吃湯圓為了避免血糖飆升與消化不良，譚敦慈建議在吃湯圓之前，先吃一碗蔬菜和適量蛋白質。此外，既然吃了湯圓，晚餐的飯量就應該相應減少，將湯圓的熱量合併計算。為了避免睡覺時積食，最好在睡前3小時前就把湯圓吃完。
烹煮與食用重點：湯水分離、專心慢食
在烹調上，譚敦慈強調「湯與湯圓要分開煮」，先用一鍋水將湯圓煮熟後撈起，把原本煮湯圓的水倒掉，再另外煮一鍋水做湯底。煮鹹湯圓湯底切勿加油蔥或爆香，建議多加青菜、金針菇等食材，增加纖維攝取。甜湯圓的部分，因為包餡湯圓本身已有甜度，湯底不宜再加糖。
三類人吃湯圓禁忌
吃湯圓時，建議等到湯圓溫度約65度時再吃，因為冷掉的湯圓較難消化。譚敦慈也特別提醒，吃湯圓時要「專心小口吃」，儘量不要邊看電視或做其他事，以免分心噎住，家中若有老人或小孩，吃湯圓時也會建議要有人陪伴照看。針對慢性病患與兒童，吃湯圓有以下禁忌：
三高、胃病、糖尿病患：儘量勿超過兩顆包餡湯圓
洗腎病患：包餡湯圓含磷量高，需多加留意。
兒童：儘量不要吃紅色湯圓，以避免攝入人工色素。
吃湯圓後靠「木瓜」解脹氣
如果吃完湯圓感到肚子飽脹不適，除了可以在家進行簡單運動幫助腸胃蠕動外，譚敦慈強烈推薦吃一些當季盛產的「木瓜」，利用木瓜內的酵素來幫助消化，是冬至吃湯圓的最佳搭檔。
資料來源：譚敦慈
