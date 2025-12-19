根據韓國媒體《YTN》最新獨家報導，今年球季結束後宣布挑戰大聯盟的KBO培證英雄強打、同時也是世界棒球12強賽韓國隊隊長的宋成文，已經與聖地牙哥教士達成加盟協議，最終成交的合約規模極有可能打破先前預測的「3年、1500萬美元」合約。報導指出，宋成文近期將啟程赴美簽約，正式與後輩金河成、達比修有等球星合組日本黃金陣容。
合約挑戰新高 總值有望突破1500萬美元
宋成文在本季結束後，透過入札制度宣告挑戰大聯盟，隨即引發多支球隊關注，其中教士被視為最積極的追逐者。先前市場普遍預估，宋成文可能簽下一紙「3年、1500萬美元（約合新台幣4.7億元）」的合約，不過知情人士透露，實際合約總額有望超越原先預期，最終數字仍待雙方完成簽署後揭曉。
歷經兵役與低谷！宋成文從板凳邊緣熬成韓職頂尖野手
現年效力於韓職培證英雄的宋成文，是右投左打的內野多功能戰力，主要守備位置為三壘，同時具備二壘的防守能力。本季他出賽144場，繳出打擊率3成15、26支全壘打、90分打點與25次盜壘的全面成績，攻守跑俱佳，堪稱聯盟最具影響力的內野手之一。
回顧近兩季表現，宋成文持續穩定輸出。2024年賽季，他同樣展現高水準攻擊火力，單季敲出19轟、貢獻104分打點，另有21次成功盜壘，打擊三圍達到.340/.409/.518，進一步奠定他在韓職的頂尖地位。
宋成文屬於「大器晚成」型球員，2015年初登一軍後並未立即站穩腳步，直到2019年才真正成為固定先發主力，之後又因兵役因素缺席2020年整季與2021年部分賽事。歷經起伏後迎來爆發期，也讓他成功以更成熟的戰力叩關大聯盟。
消息來源：《YTN》
