根據韓國媒體《YTN》最新獨家報導，今年球季結束後宣布挑戰大聯盟的KBO培證英雄強打、同時也是世界棒球12強賽韓國隊隊長的宋成文，已經與聖地牙哥教士達成加盟協議，最終成交的合約規模極有可能打破先前預測的「3年、1500萬美元」合約。報導指出，宋成文近期將啟程赴美簽約，正式與後輩金河成、達比修有等球星合組日本黃金陣容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
合約挑戰新高　總值有望突破1500萬美元

宋成文在本季結束後，透過入札制度宣告挑戰大聯盟，隨即引發多支球隊關注，其中教士被視為最積極的追逐者。先前市場普遍預估，宋成文可能簽下一紙「3年、1500萬美元（約合新台幣4.7億元）」的合約，不過知情人士透露，實際合約總額有望超越原先預期，最終數字仍待雙方完成簽署後揭曉。

歷經兵役與低谷！宋成文從板凳邊緣熬成韓職頂尖野手

現年效力於韓職培證英雄的宋成文，是右投左打的內野多功能戰力，主要守備位置為三壘，同時具備二壘的防守能力。本季他出賽144場，繳出打擊率3成15、26支全壘打、90分打點與25次盜壘的全面成績，攻守跑俱佳，堪稱聯盟最具影響力的內野手之一。

回顧近兩季表現，宋成文持續穩定輸出。2024年賽季，他同樣展現高水準攻擊火力，單季敲出19轟、貢獻104分打點，另有21次成功盜壘，打擊三圍達到.340/.409/.518，進一步奠定他在韓職的頂尖地位。

宋成文屬於「大器晚成」型球員，2015年初登一軍後並未立即站穩腳步，直到2019年才真正成為固定先發主力，之後又因兵役因素缺席2020年整季與2021年部分賽事。歷經起伏後迎來爆發期，也讓他成功以更成熟的戰力叩關大聯盟。

消息來源：《YTN》

MLB相關報導：

🔥道奇不該賣掉金慧成？　隊媒列數據力保：留下他才能幫大谷賺打點

🔥MLB／費城人補強！2年7億簽下小熊牛棚大將　上賽季投出生涯年

🔥MLB／道奇想要岡本和真？外媒驚爆搶人計畫：他們知道日本人多強

相關新聞

MLB／貝茲與網紅直播惹爭議！言論涉及歧視猶太人　引發外界關注

MLB／2025大聯盟擊球初速榜出爐！大谷翔平顯怪力　前3名就佔2名

MLB／亞洲職棒洋將回大聯盟再1人！橫濱DeNA重砲1年合約加入小熊

MLB／道奇成最大贏家！季後賽分紅獎金出爐　40億總額創史上新高