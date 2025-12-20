我是廣告 請繼續往下閱讀

12月20日體壇中知名的壽星，效力西甲皇家馬德里的法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé），今天將迎來他的27歲生日。作為近代法國最具代表性的足球名將，除了在職業聯賽的好表現外，姆巴佩也在國家隊貢獻無數顆進球，更是在2018年幫助法國拿下世界盃冠軍，以及在2022年勇奪世界盃金靴獎。姆巴佩出生於巴黎近郊邦迪，出身足球世家，父親為喀麥隆裔足球教練，母親則是阿爾及利亞裔前手球國手。姆巴佩自幼展現過人天賦，4歲開始踢球，在父親執教的AS邦迪接受啟蒙訓練，速度、技術與比賽閱讀能力遠超同齡球員，隨後進入法國著名的克萊楓丹青訓基地，成為歐洲豪門關注的明日之星。2015年，姆巴佩於摩納哥完成職業首秀，接連打破隊史最年輕出場與進球紀錄。2016-17賽季，他在法甲與歐冠大放異彩，幫助摩納哥奪下聯賽冠軍，迅速躍升為歐洲足壇焦點。2017年轉戰巴黎聖日耳曼後，姆巴佩與內馬爾、梅西組成豪華鋒線，七季期間累積201顆進球，成為隊史射手王，並多次榮膺法甲最佳球員。2024年夏天，姆巴佩以自由身加盟皇家馬德里，正式開啟生涯新章節，首季即在歐洲超級盃與西甲賽場取得進球。儘管經歷西班牙國家德比的起伏表現，他仍被視為皇馬未來核心之一。國家隊方面，姆巴佩18歲即披上法國戰袍，2018年世界盃一戰成名，不僅在決賽破門，更助法國奪冠並獲選最佳新秀。2022年他更是在世界盃決賽上演帽子戲法，勇奪金靴獎。現年26歲的姆巴佩已是法國隊長，其速度、爆發力與無球跑動能力，被外界視為後梅西、C羅時代的世界足壇代表人物。