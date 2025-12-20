我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立威廉日前坦承罹患甲狀腺癌第2期。（圖／立威廉IG@leonjaywilliams）

49歲新加坡男星立威廉在9日於社群貼出術後照片，首度坦承罹患甲狀腺癌第2期，讓外界非常擔心，而之後他又發出與家人在北海道遊玩的模樣，表示已在康復中。而昨（19）日，立威廉與家人返台，在好友劉爾金的咖啡廳接受採訪，首度現身談自己抗癌的過程，透露自己一得知罹癌，第一個想到的就是10歲的女兒，擔心無法陪伴女兒長大，還透露自己其實早在女兒出生時，就開始規劃遺囑，這次罹癌也讓他以4頁手寫信的遺書把一切都為家人安排好。立威廉透露自己因背部突然開始痛，而到醫院照核磁共振，竟檢查出3公分的甲狀腺惡性腫瘤，然而立威廉不抽菸、不喝酒，也沒有家族病史，這對他來說簡直晴天霹靂，腦袋非常混亂，第一個想到的就是擔心無法陪10歲女兒長大。但堅強的他，馬上冷靜後，開始安排之前寫過的遺囑，用4頁手寫信安排後事，擔心自己若真的發生什麼事，80歲的老母親以及妻女，會不知道怎麼辦。沒有任何家族病史的立威廉透露在經歷2次甲狀腺手術後，又發現肺部有結節，每3個月就要到醫院追蹤，讓他忍不住直呼最可怕的事情就是一直認為自己很健康，「我不要大家可憐我」，並喊話大家要一定要做健康檢查，表示若有不舒服絕對不能拖，要勇敢面對。立威廉日前發文透露，過去數月他已進行2次腫瘤切除手術，並搭配放射性治療，目前大部分惡性腫瘤已被移除，他苦中作樂地形容脖子上的疤痕是「紀念品」，象徵他從病魔手中搶回的生命力，他也坦言現在雖然狀況穩定：「這場戰鬥目前我贏了！」但癌症之路並未結束，未來仍須每月抽血追蹤、每天按時服藥，重新適應身體的新節奏。立威廉也感謝醫療團隊與科技進步，讓治療得以順利進行，但他更深刻提到，真正支撐他走過最痛苦時期的，是家人無條件的陪伴，不論是妻子、母親、女兒與哥哥，他深情寫道：「家人真的非常重要」，如果沒有他們，他不可能在崩潰與恐懼間保持堅強，並向所有給予祝福的人致謝，強調每一句安慰話都曾給他力量。