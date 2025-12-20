我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，昨（19）日晚間在BWF世界羽聯年終總決賽小組賽第3戰登場，迎戰世界排名第10的印尼組合古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）。比賽過程中邱相榤在決勝局不慎滑倒傷及右膝仍咬牙拚戰，展現令人動容的運動家精神，但台灣組合最終仍以19：21、22：20、15：21吞敗，小組賽3連敗無緣晉級，結束首次年終賽之旅。王齊麟／邱相榤今年表現亮眼，曾在台北公開賽與德國海洛公開賽封王，首度取得年終賽門票。不過小組賽前兩戰，麟榤配先鏖戰3局不敵世界第1的南韓強敵金元昊／徐承宰，接著又以直落二敗給馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文，晉級4強僅剩理論可能，必須在此戰直落二取勝並仰賴他組戰果。首局雙方互有領先，印尼組合在暫停後掌握節奏，17：16時連拿3分率先取得局點，麟榤配雖化解3個危機，仍因回擊掛網以19：21讓出。第2局台灣組合展現韌性，打出一波5：0攻勢並以11：7進入技術暫停，即便被追平，仍在關鍵時刻穩住陣腳，以22：20扳平戰局。進入決勝局，古塔瑪／伊斯法哈尼開賽就拉出9：2攻勢，追分過程中邱相榤疑似因場地打滑傷到右膝，一度倒地仍堅持完賽，但最終仍以15：21敗北，確定無緣4強。賽後王齊麟也對場地狀況表達不滿，在臉書發文直言比賽現場的地墊存在安全疑慮，並心疼搭檔帶傷拚戰的精神，希望選手都能在安全環境下完成比賽。