美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）聖地牙哥教士休賽季動作不斷，繼在昨（19）日完成先發投手金（Michael King）的續約後，今（20）日又在國際自由球員市場出手。根據大聯盟官網與多家美媒消息，教士已與韓國職棒（KBO）強打內野手宋成文（Sung-Mun Song）達成合約共識，傳出將以3年1300萬美金（約為4.7億台幣）作為合約總值，這位在韓國職棒繳出全面表現的內野手，下賽季在大聯盟的表現勢必也將引起球迷的關注。29歲的宋成文2025賽季效力韓職培證英雄隊，是右投組打的內野手，主要守備位置為三壘，也能勝任二壘。過去兩季是他生涯巔峰期，2024年繳出打擊率3成40、OPS 0.927，並轟出19支全壘打、21次盜壘；2025年更進一步，出賽144場敲出26轟、25盜，打擊率3成15、OPS 0.917，展現兼具長打與速度的全面身手，並獲選KBO球員票選年度最佳球員。憑藉著近年在韓職的好表現，教士總管普雷勒（A.J. Preller）表示，宋成文這2年將比賽提升到全新層次，球團看重他的攻擊穩定度與守備彈性，已長期關注其發展。針對宋成文的合約內容目前雖然並未公開，但根據美媒報導教士是以3年1300萬美金（約為4.7億台幣）作為合約總值簽下宋成文。目前教士在三壘位置已經有馬查多（Manny Machado）與柏賈茲（Xander Bogaerts）坐鎮，不過考量2人年紀逐漸增長，宋成文也有望爭取三壘的輪替機會。若要有個穩定的位置能夠出賽，預期宋成文將擔任指定打擊或二壘手，讓克朗恩沃斯（Jake Cronenworth）移防一壘或游擊。若克朗恩沃斯捲入交易傳聞，宋成文甚至可能成為主戰二壘手。