▲台北車站及中山站昨發生無差別隨機殺人事件，包含嫌犯已造成4死11傷。（圖／記者葉政勳攝）

南珉貞原本要去中山誠品！安芝儇怕到睡不著

▲南珉貞（如圖）聽聞北捷砍人案心痛不已，感嘆要更加珍惜每一個平安無事的日常。（圖／記者葉政勳攝影）

台北車站、中山站昨（19）日傍晚5點許，發生27歲張嫌投擲煙霧彈、隨機砍人社會案件，目前造成4死（含張嫌）11傷，震驚社會。對此，來台發展的韓籍啦啦隊女神南珉貞、安芝儇也關心到，向《NOWNEWS今日新聞》痛心發聲，前者當時原本要前往案發地，所幸後臨時改行程；後者則聽聞噩耗後，害怕及震驚心情揮散不去，一夜難以成眠，「願逝者安息，也衷心祈願傷者與家屬能早日走出傷痛。」南珉貞向《NOWNEWS今日新聞》透露，昨傍晚5點多，事發當下自己正在工作中，「結束後原本打算去中山區逛街，卻因為路線的關係臨時改到東區，看到相關消息的時候，我也剛好在其他百貨公司，心裡只想『怎麼會發生這樣的事情？也不知道這麼嚴重⋯⋯。』」南珉貞從社群Threads看到事發過程，感到非常心痛。南珉貞表示，台北車站和中山站都是自己平時常活動、很熟悉的地方，「我覺得現在的社會，很多人都背負著難以言說的壓力，卻缺乏真正可以宣洩與被傾聽的出口，這起事件讓我深刻感受到，彼此之間的關心與理解非常重要，也提醒我自己，要更加珍惜每一個平安無事的日常，對身邊的人多一點溫柔，多一點體諒。」另一方面，安芝儇也對此發聲，錯愕又震驚的心情遲遲揮散不去，「工作結束後、打開手機看見鋪天蓋地的影片與訊息，內心無比沉重，幾乎一夜難以成眠，願逝者安息，也衷心祈願傷者與家屬能早日走出傷痛、逐漸康復。」同時安芝儇更憶起韓國大眾運輸也曾發生雷同案件，當時社會人心惶惶，盼眾人都平安康健。